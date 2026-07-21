Luján Argüelles busca sanar lazos rotos en el Camino de Santiago: "Mi mantra es que todos los días, cada minuto, he cambiado y crecido"

La presentadora Luján Argüelles visualizó en 2021 un proyecto televisivo que finalmente verá la luz cinco años después. Un formato televisivo, para algunos de difícil encaje en la parrilla actual, que finalmente se ha hecho realidad gracias a Mediaset. Nueve meses después de la presentación oficial para su emisión en Cuatro, la segunda cadena de Mediaset, el programa 'El camino de la verdad' llega finalmente este martes al 'prime time' de Telecinco. En el programa, cinco parejas de padres e hijos intentarán recomponer una relación al borde de la ruptura definitiva en el Camino de Santiago. Una idea que nace de la propia experiencia que vivió Argüelles que, tras la pandemia, hizo un proceso de ocho meses de crecimiento personal, a través de una mentora o 'coach', Paz Calap, que la acompaña también en su nuevo programa.

¿Qué vinculación tiene usted con el crecimiento personal?

Durante cinco años y hasta hoy he estado vinculada haciendo cursos y mentorías, porque para mí supuso un giro de 180 grados en mi manera de vivir, de entenderme, de aceptarme, de enfocar y de colocar todo aquello que estaba dentro de mí, que no me estaba dejando disfrutar de la inmensidad de lo que es estar aquí viviendo cada día. Es algo común a todos los seres humanos y es muy televisivo porque son procesos de verdad, muy honestos, muy dolorosos y muy entusiasmantes, porque después del dolor, después de la tormenta, llega la calma.

Ha explicado que el proyecto nació en 2021. ¿Por qué lo estrena cinco años más tarde?

Peregriné por diferentes lugares buscando un espacio para producir el programa hasta que Mediaset, en su nueva etapa, entendió que les interesaba mucho poder desarrollar un proyecto así y ponernos en marcha. Lo normal es que un proyecto nuevo escrito aquí, parido aquí y concebido aquí no encuentre lugar en la televisión.

¿Qué pasó con 'El camino de la verdad'? ¿Le costó que la televisión comprara el programa?

Escribí el programa '¿A quién le gusta mi follower?' (2022), conseguí venderlo a Netflix y se estrenó en 176 países en el mundo. También 'Brigada Tech' (2023) para TVE, que tenía un componente muy formativo y era muy necesario en ese momento. Pero en este caso era una historia personal y una batalla, entendiendo batalla como un desafío, que había arrancado en 2021 y que no era capaz de que nadie me escuchara. He aprendido muchísimo porque me he rodeado de gente que me ha enseñado cosas a cada minuto, y también he estado en todo el proceso, desde el cásting hasta la producción.

¿Cómo son los participantes del programa?

Las diez personas que nos vamos a encontrar tienen historias con muchos giros, muchas curvas y muchas capas. Se hizo un cásting durante muchos meses, no solo para encontrar historias, sino para personas entregadas a la experiencia. Necesitábamos personas que entendieran que, después de vivir la experiencia, su vida iba a cambiar radicalmente. Yo hice toda mi experiencia sola, con mi mentora, pero en ningún caso con mi madre o con mi padre, que era con quien tenía muchas cosas que colocar y que sanar. Nuestros caminantes tenían mayor complejidad, porque tenían a la otra parte ahí, viviéndolo todo, y se podía cabrear o le podía juzgar.

'El Camino de la verdad', en Cuatro / MEDIASET

¿Qué ha aprendido haciendo el camino con ellos?

Mi mantra es que todos los días, cada minuto y cada momento, he cambiado, he crecido y he conocido cosas nuevas. De no ser así, la vida es absolutamente limitante. Si yo no crezco con cada cosa que hago, si no aprendo de cada cosa que vivo o cada persona con la que me cruzo, ¿para qué estoy aquí?

¿De qué manera se puede trabajar el crecimiento personal para que sea visual a nivel televisivo?

Trabajamos en conjunto con Paz, porque utilizamos ejercicios reales que se hacen en las sesiones, pero había que darles un contexto televisivo, porque no puede perder su función principal. Tenía que ser atractivo para el espectador, pero también tenía que mantener la esencia pura porque los caminantes tenían que crecer y vivir ese aprendizaje.

¿Qué papel juegan la naturaleza y los paisajes del Camino de Santiago en todo esto?

Siempre decimos que la naturaleza es sabia, y no sabemos hasta qué punto. La naturaleza es el personaje principal de las vidas de cada uno de nosotros. La naturaleza es la que nos da toda la energía que nos puede enfocar. En la naturaleza vas a encontrar todas las respuestas. La naturaleza es la que te da la paz. Hay millones de personas de todos los lugares del mundo que han hecho el camino. La gente viene a hacerlo con un propósito, una ilusión, una meta, un vacío, una frustración... Hay una energía muy poderosa, hay un recogimiento y hay una conexión. Es brutal.

¿El Camino de Santiago es para todo el mundo?

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No hay etapas que estén mucho más allá de los 20 kilómetros y tienes el día entero para hacerlo. Se puede hacer, no es para tanto, porque si no, lo que haces es limitar a la gente a vivir una experiencia que de verdad es maravillosa. El Camino de Santiago es un regalo que la vida nos ha dado a todos los españoles.