Luján Argüelles y todo el equipo de 'El camino de la verdad' rompen a llorar tras el desgarrador testimonio de Rocío
La joven alicantina se derrumbó durante una dinámica de la 'coach' Paz Calap tras recordar el trágico accidente de su hermano
Kevin Rodríguez
Telecinco dio anoche el pistoletazo de salida a 'El camino de la verdad', su nueva apuesta conducida por Luján Argüelles. En este formato, cinco parejas de padres e hijos con relaciones al límite emprenden una convivencia en pleno Camino de Santiago para intentar salvar sus lazos familiares antes de una ruptura definitiva. Los conflictos, la tensión y los reproches no tardaron en aflorar, pero fue en el tramo final del programa cuando el ambiente se sobrecogió por completo.
Durante una de las dinámicas guiadas por la coach Paz Calap, los hijos debían utilizar el boxeo como canal para soltar toda la rabia acumulada. Fue ahí donde Rocío, una joven alicantina, se vino abajo al revivir el distanciamiento de su madre tras la separación de sus padres: "Mi madre no ha sido nunca una madre. No le hemos importado nunca, ¡y eso nunca se lo perdonaré en la vida!", gritaba mientras golpeaba los sacos entre lágrimas.
Un trauma infantil
Sin embargo, el momento más desgarrador llegó cuando la participante confesó la pesada carga de responsabilidad que le impuso su padre siendo solo una niña. Rocío relató entre sollozos el trágico suceso que la marcó para siempre: "Mi hermano se fue con una bicicleta y lo pilló una furgoneta. Mi hermano casi se me muere por mi culpa, porque yo tenía que estar cuidándole y estaba jugando en un ordenador. Me llamaron y me dijeron que había tenido un accidente. Pensaba que estaba muerto", confesó totalmente rota.
La crudeza del relato provocó un mar de lágrimas en el campamento, afectando profundamente a la propia Luján Argüelles. La asturiana, visiblemente emocionada, tuvo que recomponerse para acudir al rescate del padre de la joven, que se encontraba absolutamente superado por la culpa. Tras unas palabras de aliento de la presentadora poniendo en valor la fortaleza de la concursante, Rocío terminó la dinámica con una emotiva confesión directa a su progenitor: un "te quiero" que nunca antes le había dicho.
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Fuente: El Periódico
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