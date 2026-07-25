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Protagonizado por José Coronado y Stéphanie Magnin: así es el nuevo trabajo de uno de los directores de 'Clanes' que acaba de llegar a Netflix

Se trata de un ‘thriller’ psicológico titulado ‘Los creyentes’

Stéphanie Magnin y José Coronado, en ‘Los creyentes’.

Stéphanie Magnin y José Coronado, en ‘Los creyentes’. / Netflix

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

«Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno». Con estas palabras, Netflix presenta su nuevo thriller psicológico, Los creyentes, película protagonizada por José Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna) que acaba de aterrizar en la plataforma roja.

¿De qué trata 'Los creyentes', el nuevo ‘thriller’ psicológico de Netflix?

Producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), Los creyentes nos acerca la historia de Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia y que regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias.

En su regreso, se reencuentra con su padre, Martín (José Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre.

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José Coronado, en una escena de ‘Los creyentes’.

José Coronado, en una escena de ‘Los creyentes’. / Netflix

¿Qué otros actores completan el reparto de 'Los creyentes'?

Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón completan el reparto de un thriller que se ha rodado en localizaciones de Asturias, Madrid y Berlín.

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