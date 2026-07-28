'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

'Saber y ganar' ha publicado un mensaje en sus redes sociales para recordar las normas básicas de convivencia dentro de su comunidad digital. El concurso de La 2 ha querido dejar claro que permite el debate y las opiniones de sus seguidores, pero no los ataques personales ni los mensajes agresivos.

“Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto”, ha escrito el programa junto a una imagen en la que amplía su advertencia a los usuarios.

Un aviso directo a la comunidad sabedora

En el texto compartido, 'Saber y ganar' insiste en que “todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto”. El equipo del concurso también subraya que el formato apoya “la cultura, el entretenimiento y la educación”, por lo que no permitirá “mensajes agresivos y ataques personales”.

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El aviso termina con una medida clara para quienes no respeten esas normas: “Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. El programa cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de su audiencia: “¡Gracias a toda la comunidad sabedora!”.