Normas claras
'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes
El concurso de La 2 recuerda que acepta opiniones y comentarios, pero no insultos ni faltas de respeto.
Carlos Merenciano
'Saber y ganar' ha publicado un mensaje en sus redes sociales para recordar las normas básicas de convivencia dentro de su comunidad digital. El concurso de La 2 ha querido dejar claro que permite el debate y las opiniones de sus seguidores, pero no los ataques personales ni los mensajes agresivos.
“Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto”, ha escrito el programa junto a una imagen en la que amplía su advertencia a los usuarios.
Un aviso directo a la comunidad sabedora
En el texto compartido, 'Saber y ganar' insiste en que “todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto”. El equipo del concurso también subraya que el formato apoya “la cultura, el entretenimiento y la educación”, por lo que no permitirá “mensajes agresivos y ataques personales”.
El aviso termina con una medida clara para quienes no respeten esas normas: “Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. El programa cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de su audiencia: “¡Gracias a toda la comunidad sabedora!”.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El mejor refugio para el calor está a una hora de Santiago y es gratis: tres piscinas rodeadas de un robledal centenario con merendero y rutas de senderismo
- La fábrica del rural gallego que crea empleo cualificado y busca nuevos trabajadores
- Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
- El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Padrón más de 1,6 millones de euros: «Creo que el premio quedó en el pueblo»
- De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo
- Las cuatro décadas de Pedro Blanco en Santiago: de las películas en Pelamios y el tardeo en Liberty en los 80 a ser candidato del PSOE a la Alcaldía en 2027
- Solo entre el 15% y el 20% de los huéspedes sabía que estamos en fiestas': el Apóstol llena las calles, pero no los hoteles
- El Monbus Obradoiro ficha músculo y rebote: Joel Soriano, nuevo pívot para Sar