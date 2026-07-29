Con sello gallego
Una pelea de vecinas durante una década que llega a los tribunales: así es la nueva serie 'made in' Galicia de Atresplayer
Se encuentra dirigida por el cineasta gallego Javier Ferreiro y producida por Los Javis
Atresplayer continúa con su gran apuesta por la ficción española y el talento local. Prueba de ello, la plataforma de streaming del grupo Atresmedia ha arrancado los rodajes de su nueva serie original, Las Vecinas.
Nueva serie de Atresplayer 'made in' Galicia
Un nuevo título, dirigido por el gallego Javier Ferreiro y Almudena Monzú, que narrará la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres, las cuales viven puerta con puerta y se odian, que tras diez años de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos llevan su particular pelea a los tribunales.
Reparto de ‘Las Vecinas’, serie de Atresplayer con sello gallego
Laura Weissmahr, Ana Rujas, Marian Álvarez, Manolo Solo, Carlos González, Lorena López, Raquel Pérez y Roger Casamajor protagonizan esta nueva ficción producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, la productora de Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo).
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