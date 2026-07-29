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Una pelea de vecinas durante una década que llega a los tribunales: así es la nueva serie 'made in' Galicia de Atresplayer

Se encuentra dirigida por el cineasta gallego Javier Ferreiro y producida por Los Javis

Rodaje de la serie ‘Las vecinas’.

Rodaje de la serie ‘Las vecinas’. / Atresplayer

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Atresplayer continúa con su gran apuesta por la ficción española y el talento local. Prueba de ello, la plataforma de streaming del grupo Atresmedia ha arrancado los rodajes de su nueva serie original, Las Vecinas.

Nueva serie de Atresplayer 'made in' Galicia

Un nuevo título, dirigido por el gallego Javier Ferreiro y Almudena Monzú, que narrará la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres, las cuales viven puerta con puerta y se odian, que tras diez años de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos llevan su particular pelea a los tribunales.

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Laura Weissmahr, Ana Rujas, Marian Álvarez, Manolo Solo, Carlos González, Lorena López, Raquel Pérez y Roger Casamajor protagonizan esta nueva ficción producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, la productora de Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo).

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