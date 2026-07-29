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Futuro televisivo

Sarah Santaolalla anticipa su posible fichaje por La Séptima y habla de su hipotética salida de TVE con el cambio de Gobierno: "En septiembre mi vida va a dar siete vueltas de siete grados"

La colaboradora de 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360' alimenta los rumores sobre su posible salto a 'La Séptima', el nuevo canal de la TDT.

Sarah Santaolalla en 'Directo al grano'

Sarah Santaolalla en 'Directo al grano' / LA 1

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Carlos Merenciano

Madrid

Sarah Santaolalla ha dejado una frase que no ha pasado desapercibida en plena cuenta atrás para el nacimiento de 'La Séptima'. La colaboradora de 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360' ha hablado en una entrevista con El Mundo sobre su futuro televisivo, las ofertas políticas que asegura haber recibido y lo que podría ocurrir con su puesto en RTVE si hay un cambio de Gobierno.

La analista descartó por ahora dar el salto a la política mientras siga trabajando en los medios. “Mientras yo esté en los medios no voy a hacer nada vinculado a la política porque me parecería deshonesto”, explicó, antes de bromear con que, si algún día toma esa decisión, lo anunciará “como el del Rey en Nochebuena”. Fue entonces cuando lanzó la frase más llamativa: “En septiembre mi vida va a dar siete vueltas de siete grados y quizás sea la profesora en la clase”.

Un guiño a 'La Séptima'

La declaración ha sido interpretada como una posible indirecta a su futuro profesional, especialmente por la referencia al número siete. Santaolalla es uno de los nombres que han sonado para formar parte de 'La Séptima', el nuevo canal de TDT impulsado por José Miguel Contreras, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su incorporación.

La colaboradora también se pronunció sobre una hipotética salida de TVE si la derecha llega al poder: “Yo creo que a mí me van a echar la primera o como mucho la tercera de TVE, pero seguirá habiendo oferta para mí”. Y añadió: “Que los fachas no se preocupen por mí, que nunca se me han caído los anillos”.

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Santaolalla defendió que su carrera no depende solo de la televisión pública y recordó que sus primeros trabajos en pantalla los compaginó con otros empleos: “Yo las primeras veces que salí en la televisión salía un lunes y los martes ponía copas”. Entre bromas sobre sus demandas y su perfil mediático, la colaboradora dejó una pista que conecta directamente con uno de los movimientos televisivos más esperados del otoño.

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Fuente: El Periódico

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