RTVE inicia los rodajes de una serie sobre Chiquito de la Calzada

Después de que Movistar Plus+ anunciase a mediados de julio un nuevo documental —todavía sin fecha de estreno confirmada— que acercará, bajo el título de El otro Chiquito, el enfrentamiento judicial que sentó en el banquillo a Gregorio Sánchez Fernández, humorista que pasó a la historia como Chiquito de la Calzada, y su propio alter ego televisivo, Lucas Grijander, personaje al que daba vida un jovencísimo Florentino Fernández Flo en pleno éxito de audiencias, RTVE ha dado a conocer el inicio de los rodajes de su nueva miniserie de dos capítulos, Chiquito el Grande.

Una serie sobre la extraordinaria historia de Chiquito de la Calzada

Una comedia dramática —dirigida por Jacobo Martos y Alfonso Sánchez y coproducida por Warner Bros ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE— que narrará la extraordinaria historia de Gregorio Sánchez Fernández.

Lo hará desde su infancia como niño prodigio de la música en la posguerra hasta triunfar como uno de los cómicos más populares del siglo XX a los 63 años bajo el nombre artístico de Chiquito de la Calzada.

Alfonso Sánchez, Jacobo Martos e Inma Cuevas, durante los rodajes de 'Chiquito el Grande’. / RTVE

Protagonizada por Alfonso Sánchez, que encarnará a Chiquito de la Calzada

La ficción estará protagonizada por el actor Alfonso Sánchez, que dará vida a Chiquito de la Calzada, e Inma Cuevas, quien se pondrá en la piel de Pepita, el gran amor de Gregorio Sánchez Fernández.

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Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado completarán el reparto poniendo cara a las figuras que acompañaron a Chiquito de la Calzada, fallecido en noviembre de 2017, durante toda su trayectoria.