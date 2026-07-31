‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol ya tiene fecha de estreno en Mediaset y será en estos dos canales de televisión

El Chiringuito, programa de televisión referente del periodismo deportivo nocturno presentado por Josep Pedrerol, ya tiene fecha de inicio para su nueva etapa.

Fecha de estreno en Mediaset de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol

Y es que tras más de una década en Atresmedia, El Chiringuito desembarcará en Mediaset la noche del 17 de agosto.

'El Chiringuito' de Josep Pedrerol se emitirá en Energy y Cuatro

Lo hará en el canal Energy —en el que se emitirá de lunes a jueves en horario nocturno; los domingos se hará en Cuatro— a partir de las 00.00 horas, tras La Cuenta Atrás —espacio que resume en apenas 15 minutos las claves de la jornada antes del inicio del debate y análisis de la actualidad deportiva—, en coincidencia con el inicio de LaLiga.

Según ha señalado Mediaset, El Chiringuito «mantendrá intactas las señas de identidad que lo han convertido en líder». Ellas no son otras que el entretenimiento, la información en directo, las exclusivas y la última hora del fútbol y del deporte en general.

El periodista Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', durante su etapa en Atresmedia. / Atresmedia

Colaboradores habituales y novedades de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol

Asimismo, el espacio contará con sus colaboradores habituales. Rostros históricos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, el gallego Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d’Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre, entre muchos otros.

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Eso sí, también habrá grandes novedades. Es el caso del nuevo plató de El Chiringuito, que contará además con la presencia de público durante las emisiones especiales.