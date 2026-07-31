Con sello gallego
Un gallego lleva la vida de Raphael a Netflix: así es ‘Aquel’, la serie sobre un icono de la música española
Javier Morgade y Carlos Santos interpretarán al artista en distintas etapas de su vida en esta producción de ocho episodios
Netflix estrenará el próximo 9 de octubre Aquel, serie biográfica basada en la vida del reconocido cantante español Raphael producida por el pontevedrés José Manuel Lorenzo.
Una serie sobre la vida de Raphael con sello gallego
Javier Morgade (Culpa tuya, El jardinero) y Carlos Santos (El refugio atómico, 1992) serán los encargados de dar vida a Raphael en dos etapas de su vida —la juventud y la madurez, respectivamente— para acercar una historia que recorre las luces y sombras del artista.
Desde los humildes orígenes de Raphael a su conquista de los grandes escenarios
Francesco Carril (Los años nuevos, La virgen de agosto), Natalia Varela (Ella es tu padre, No te puedes esconder), Pepa Aniorte (Sueños de libertad, La caza. Guadiana) y Manolo Caro (Entrevías, Feria: la luz más oscura), entre otros, completan el reparto de una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de la posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales pasando por sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida.
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