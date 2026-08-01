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Estrea na TVG

A TVG busca ‘A Orquestra Perfecta’ de Galicia

A canle pública galega estrea este sábado, a partir das 22.00 horas, o programa que porá a competir ás bandas galegas

Actuación de una orquesta gallega.

Actuación de una orquesta gallega. / Iñaki Abella Diéguez

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

A Televisión de Galicia (TVG) estrea este sábado, a partir das 22.00 horas, un novo talent show cun claro obxectivo: buscar A Orquestra Perfecta.

Reto «inédito» para buscar ‘A Orquestra Perfecta’ de Galicia

Un reto, segundo a corporación autonómica, «inédito» que estará presentado por Arturo Fernández. Non é para menos. Por primeira vez, os propios artistas de cada formación deberán competir entre eles para entrar na aliñación da orquestra ideal galega.

Cada semana, a protagonista do programa será unha das grandes agrupacións de Galicia, sendo a emblemática París de Noia a primeira en participar.

Una de las actuaciones de la orquesta Panorama este año

Una de las actuaciones de la orquesta Panorama de este año. / Iñaki Abella Diéguez

Así, cantantes, músicos e bailaríns enfróntanse ao maior desafío das súas carreiras, que non é outro que convencer ao xurado formado en cada edición por tres auténticos referentes do sector, que contan cunha longa traxectoria e un fondo coñecemento do espectáculo.

Entre eles atópanse Víctor, da Axencia Gaias; Lito, director da Panorama; Javier, responsable dos Satélites, e Sito Mariño, director da orquestra Compostela.

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Actuación de la orquesta París de Noia. / ECG

‘A Orquestra Perfecta’, máis cunha competición

Iso si, A Orquestra Perfecta é moito máis que unha competición, xa que, ao longo do programa, os telespectadores poderán descubrir as historias persoais que hai detrás de cada artista a través de testemuños sinceiros que deixarán momentos do máis emotivos.

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