Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Petición pública

Mario Cimarro suplica una nueva oportunidad como actor tras cinco años del final de 'Pasión de gavilanes': “Necesito trabajar”

El protagonista de 'Pasión de gavilanes' ha lanzado un mensaje a productores y directores españoles desde 'El verano se mueve'.

Mario Cimarro en 'El verano se mueve'

Mario Cimarro en 'El verano se mueve' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Mario Cimarro ha reaparecido en Telecinco con una petición directa al sector audiovisual español. El actor cubano, inolvidable para muchos espectadores por su papel de Juan Reyes en 'Pasión de gavilanes', lleva cinco años alejado de la interpretación y ha decidido pedir públicamente una nueva oportunidad.

Lo ha hecho a través de un vídeo emitido en 'El verano se mueve', donde ha reconocido que atraviesa una etapa complicada. “No me dejan trabajar donde estoy, así que pido a los productores, directores y a los colegas de profesión de España que busquen trabajo”, ha afirmado, dejando entrever de nuevo la existencia de un supuesto veto que ya había denunciado anteriormente en redes sociales.

Solo quiere volver a actuar

Cimarro ha insistido en que su prioridad no es regresar a televisión de cualquier manera, sino hacerlo como intérprete. Según explicó el periodista Álex Álvarez en el programa de Telecinco, durante este tiempo el actor sí ha recibido alguna propuesta, pero vinculada a realities, una vía que no entra en sus planes.

No se me caen los anillos por decirlo. Mi gente, necesito y quiero trabajar como actor”, continuó Cimarro en su mensaje. El intérprete se dirigió directamente a productores y directores españoles para ponerse a su disposición y dejó claro que sigue confiando en volver pronto a un rodaje.

Noticias relacionadas

“Estoy disponible para vosotros, familia. Es una situación difícil la que estoy atravesando, pero yo sé que voy a trabajar con vosotros en breve”, concluyó. Sus palabras llegan años después del fenómeno de 'Pasión de gavilanes', la telenovela que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión internacional.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
  2. La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
  3. Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
  4. Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
  5. La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
  6. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  7. Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
  8. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest

Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest

A ampliación do ximnasio e o novo aparcadoiro redimensionan o complexo deportivo da Tarela, no Porto do Son

A ampliación do ximnasio e o novo aparcadoiro redimensionan o complexo deportivo da Tarela, no Porto do Son

Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros

La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%

Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%
Tracking Pixel Contents