Triste despedida
Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años
Actualmente se encontraba al frente de los contenidos digitales de los informativos de la televisión autonómica vasca.
Redacción Yotele
El mundo de la televisión está de luto. Oihane Mateos, uno de los rostros más conocidos de EITB, ha fallecido este sábado a los 45 años de edad, según ha informado la televisión vasca en un comunicado.
La periodista guipuzcoana trabajaba en los últimos años detrás de las cámaras, concretamente como jefa del área de transformación digital de la redacción de informativos, donde ha sido una pieza clave en la creación de los contenidos digitales y en las redes sociales de la cadena pública, así como en el desarrollo del proyecto Orain.
Su andadura en ElTB, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional, comenzó en Euskadi Irratia gracias a una beca. Trabajó en varios programas de Euskal Telebista, primero como redactora y después como presentadora en los informativos Gaur Egun y Teleberri. Posteriormente, dirigió el espacio 'De boca en boca' en ETB2.
Numerosos compañeros de la televisión vasca y de otras televisiones como Jon Ariztinuño, director de informativos de TVE (con el que estudió la carrera) han mostrado sus condolencias por la noticia en sus perfiles de las redes sociales.
Fuente: El Periódico
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