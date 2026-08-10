¿Tiene Telemadrid una nueva Intxaurrondo? Lorena Cano incomoda al consejero de Ayuso por el polémico ático: "Aún faltan datos"
La sustituta de '120 minutos' preguntó a Miguel Ángel García Martín si es habitual comprar un inmueble de millones para un posible uso futuro
Carlos Merenciano
Lorena Cano ha protagonizado en '120 minutos' una entrevista que ha llamado la atención por el tono directo con el que abordó la polémica del ático de Chamberí. La presentadora sustituta del programa de Telemadrid preguntó este jueves 6 de agosto al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, por la compra del inmueble realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid.
La escena ha provocado comparaciones con la entrevista que Silvia Intxaurrondo hizo en su día a Isabel Díaz Ayuso en la misma cadena sobre el hospital Zendal. En esta ocasión, Cano recordó al consejero que todavía faltan datos públicos sobre la operación y que la propia presidenta madrileña había señalado que las respuestas dependían de él: "Ayer la presidenta Ayuso dijo que quien tiene las respuestas es usted, porque de usted depende esa empresa pública Planifica Madrid que lo compró. Ahora mismo hay muchas dudas".
El ático de Chamberí llega a Telemadrid
“Le tengo que preguntar por la polémica del ático, aún faltan datos públicos sobre esa compra”, arrancó la periodista. Después fue al punto clave: “¿Eso es lo habitual? Quiero decir, comprar un inmueble de millones de euros para un posible uso a futuro, sea cual sea, ¿es lo habitual?”.
García Martín defendió que el inmueble se adquirió para cubrir “las necesidades que pueda tener la Comunidad de Madrid”, entre ellas las obras en la Real Casa de Correos. También insistió en que ahora la prioridad es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid y que por eso se venderá esa vivienda junto a otros inmuebles de Gran Vía para destinar una cantidad equivalente a esas labores.
El consejero acusó además a la izquierda de “ver fantasmas” en la operación y de intentar “tapar las vergüenzas del propio gobierno central”. También comparó la polémica con las residencias oficiales de ministros y del presidente del Gobierno. Pese a esa explicación, la pregunta de Lorena Cano no pasó desapercibida y situó a la presentadora en el foco por haber apretado al Ejecutivo madrileño desde la propia Telemadrid.
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Fuente: El Periódico
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