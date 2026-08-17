Esta noche en Energy
Mediaset desvela el plató de 'El Chiringuito' y Pedrerol explica su fichaje por la casa antes del estreno: "Era una asignatura pendiente"
El comunicador catalán debuta hoy en su nueva casa televisiva, que ha revelado las primeras imágenes del renovado plató desde el que se emitirá el célebre espacio deportivo
Kevin Rodríguez
Llegó el día D para uno de los movimientos mediáticos más sonados del año. Josep Pedrerol y todo su equipo inician esta misma noche una nueva etapa profesional tras consumar su salto a Mediaset España. Para calentar motores de cara al gran estreno, el periodista catalán se ha dejado ver este lunes en el plató del magazín matinal 'Vamos a ver' en Telecinco, donde ha compartido sus primeras impresiones tras recorrer las instalaciones del grupo de comunicación en Fuencarral.
Durante su entrevista, Pedrerol no ha ocultado la emoción que le produce afrontar este reto tras una dilatada trayectoria en la pequeña pantalla. "Yo había estado en Canal Plus, TVE, Atresmedia... Me faltaba Mediaset, era como una asignatura pendiente. Y llegó esta casa y cuando he entrado por los pasillos y he hablado con la gente... digo 'he acertado'. Se nota una ilusión con nuestra llegada... Los compañeros, los técnicos...", ha confesado el presentador, destacando la cálida acogida por parte del personal de la cadena.
Con el desenfado que le caracteriza, el comunicador ha revelado incluso un detalle muy personal sobre su desembarco en las instalaciones del grupo audiovisual. "He elegido hasta el lugar para mi fotografía en los pasillos. Lo quiero enfrente de maquillaje", ha bromeado entre risas, evidenciando lo cómodo que se siente ya en su nuevo entorno de trabajo antes de ponerse al frente del directo.
El presentador ha aprovechado el espacio matutino para recordar la cita con los espectadores y detallar la particular distribución de emisiones que tendrá el programa a partir de esta noche. "Muy ilusionado, muy contento y gracias a Mediaset por el recibimiento. Nos vemos a las 23:45 horas en Energy de lunes a jueves y los domingos en Cuatro a las 00:00 horas", ha remarcado Pedrerol para citar a la audiencia en su habitual horario nocturno.
Así es el nuevo plató de 'El Chiringuito'
Coincidiendo con esta jornada de estreno, Mediaset ha distribuido a través de sus canales oficiales la primera imagen del nuevo plató de 'El Chiringuito' La escenografía, completamente adaptada a las instalaciones de Fuencarral, mantiene la esencia distintiva del formato pero incorpora novedades técnicas y visuales listas para albergar los acalorados debates de la temporada futbolística que acaba de arrancar.
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Fuente: El Periódico
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