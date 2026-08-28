Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaMina de cuarzoManuel Antonio VillarViolencia en CeutaCompos
instagram

Nueva temporada

Susanna Griso ficha al sobrino del alcalde Almeida como tertuliano de 'Espejo público'

Rafael Martínez-Almeida se incorpora a 'La mesa de los jóvenes' dentro de la renovada apuesta política del matinal de Antena 3.

Susanna Griso y Rafael Martínez-Almeida

Susanna Griso y Rafael Martínez-Almeida / Atresmedia/Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Susanna Griso amplía el equipo de 'Espejo público' con un apellido estrechamente ligado a la política. Rafael Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid, se incorpora como tertuliano al programa de Antena 3 durante la temporada que comienza el próximo lunes 31 de agosto.

El joven participará en 'La mesa de los jóvenes', donde compartirá debate con José Rubio, Javier Domínguez, Jon Echeverría, Hugo Pérez y Gonzalo de Grado. Martínez-Almeida ha ganado visibilidad en X comentando asuntos políticos y sociales desde posiciones conservadoras. En su perfil se presenta como estudiante de Derecho en la Universidad de Valladolid y acumula varios miles de seguidores.

Más política en las mañanas

El fichaje forma parte del refuerzo del análisis político que prepara 'Espejo público'. Susanna Griso regresará el lunes desde Ceuta, donde abordará la crisis migratoria y entrevistará a ciudadanos, migrantes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Noticias relacionadas

A la mesa política se suman también Marta Gómez Montero, Eva Baroja, Jorge Freire y el juez Jesús Villegas. Además, Albert Rivera estrenará 'Ciudadano Rivera', Rafa Latorre sustituirá a Carlos Alsina como voz de Onda Cero en el programa y Gonzalo Bans explicará cuestiones de actualidad en 'La pizarra de Gonzalo'. Miquel Valls y Gema López seguirán al frente del segundo tramo, de 11:00 a 13:30, al que se incorporan Juan Luis Cano y Beatriz de Vicente.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
  2. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
  3. La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado
  4. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  5. Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz
  6. El restaurante del discípulo de Jordi Cruz a una hora de Santiago que recomienda la Guía Michelin: 'El mejor producto gallego
  7. El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única
  8. El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia

Limpeza de praias e portas abertas en Diversiplás: a aposta ambiental de Íntegro

Limpeza de praias e portas abertas en Diversiplás: a aposta ambiental de Íntegro

Esther Pedrosa no se detiene: plata mundial en los 5.000 metros

Esther Pedrosa no se detiene: plata mundial en los 5.000 metros

ADoS, el enganche inteligente para duotrailers creado en Galicia que mejora la movilidad, la seguridad y la eficiencia ambiental de los camiones dobles

ADoS, el enganche inteligente para duotrailers creado en Galicia que mejora la movilidad, la seguridad y la eficiencia ambiental de los camiones dobles

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Alejandra Neira ya sabe lo que es sufrir con el maillot del Movistar

Alejandra Neira ya sabe lo que es sufrir con el maillot del Movistar

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

El calor extremo se relaciona con 33 enfermedades, que van mucho más allá del golpe de calor

El calor extremo se relaciona con 33 enfermedades, que van mucho más allá del golpe de calor

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %
Tracking Pixel Contents