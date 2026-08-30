Estrea na TVG
Eva Iglesias e Xosé A. Touriñán protagonizan a nova comedia da TVG
Ambos dan vida na serie ‘Millonarios’ a unha parella traballadora pertencente ao rural galego á que, de súpeto, lle toca a lotaría
A Televisión de Galicia (TVG) estrea este domingo 30 de agosto, ás 22.00 horas, a primeira das súas grandes apostas de entretemento que nos ten preparados de cara a nova tempada televisiva.
'Millonarios', comedia protagonizada por Eva Iglesias e Xosé A. Touriñán
Trátase de Millonarios, comedia protagonizada por Eva Iglesias e Xosé A. Touriñán que propón unha divertida viaxe polo mundo do luxo e os privilexios facendo unha parodia sobre os excesos e as extravagancias habituais nos reality shows da xente rica desde a perspectiva próxima e humilde dos seus protagonistas.
Deste xeito, Millonarios céntrase en Telmo (Xosé A. Touriñán) e Luísa (Eva Iglesias), unha parella traballadora do rural galego á que, de súpeto, lle toca a lotaría. Un gran premio que os leva a pedir a xubilación anticipada para vivir unha serie de experiencias propias da xente con cartos.
Spas e balnearios exclusivos, regatas, torneos de golf, restaurantes de alta cociña ou retiros esotéricos son algunhas das aventuras ás que se lanzarán co obxectivo non de aparentar, senón de satisfacer a curiosidade vital de saber como é iso de ser rico, pero sempre sen renunciar á súa forma de ser.
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