Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticasCambio en la ganaderíaVivir en el casco viejoMilladoiroDiego Adrián Mallo
instagram

Regreso á parrilla televisiva

‘O termómetro’ volta á Televisión de Galicia con cambio de caras

Javier Romero, Noelia Rey e Bernardo Montaña serán os novos presentadores do espazo das mañás de luns a venres na TVG tras a marcha de Rocío Delgado da corporación pública galega

Javier Romero e Noelia Rey, nunha imaxe promocional de 'O termómetro'.

Javier Romero e Noelia Rey, nunha imaxe promocional de 'O termómetro'. / TVG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

O termómetro volve este luns, ás 11.30 horas, ás mañás da Televisión de Galicia (TVG). Faino cheo de sorpresas, comezando polas novas caras dos presentadores que se sentarán na mesa e no sofá do programa desde este luns tras a marcha da xornalista Rocío Delgado a La Séptima, nova canle da TDT que espera iniciar as súas emisións o vindeiro 5 de novembro.

Novos presentadores de 'O termómetro'

Estes non serán outros que Javier Romero, Noelia Rey e Bernardo Montaña. Deste xeito, os tres xornalistas marcarán a temperatura de O termómetro durante os vindeiros meses da nova tempada televisiva.

Javier Romero chega ao espazo para presentalo de principio a fin avalado por unha sólida traxectoria como correspondente en Italia.

Xunto a él, que guiará aos espectadores por cada un dos distintos bloques de contidos do programa, estará Noelia Rey, que achegará o punto máis desenfadado de O termómetro facéndose cargo da sección de sociedade e da saúde xeral.

Ambos estarán acompañados por Bernardo Montaña, que repite unha tempada máis diante das cámaras do espazo coma home dos datos na gran pantalla do estudio do matinal.

Nova etapa de 'O termómetro'

Unha nova etapa no que este espazo de entretemento e actualidade en directo para as mañás de luns a venres —que vive a súa terceira temporada na TVG— seguirá combinando entrevistas, reportaxes, mesa de debate sobre asuntos do día e un gran espazo para charlar con convidados e especialistas en temas diversos cos que tratarán de seguir convencendo á audiencia.

Noticias relacionadas

Iso si, nesta tempada, os contidos do programa organizaranse en grandes bloques temáticos sempre desde a perspectiva galega para falar de consumo, saúde, sociedade, actualidade... Ademais, os presentadores conectarán cada mañá cun gran equipo de reporteiros espallados por toda a xeografía galega para tomar a temperatura das catro provincias da nosa comunidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents