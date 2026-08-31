Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticasCambio en la ganaderíaVivir en el casco viejoMilladoiroDiego Adrián Mallo
instagram

Cruce en redes

Javier Ruiz le asesta un zasca épico a Lucía Méndez tras mentir sobre su despido de la SER: "Hablar sin llamar y sin saber"

El periodista corrige públicamente a la jefa de Opinión de El Mundo después de que cuestionara su supuesto pluriempleo en radio y televisión.

Javier Ruiz y Lucía Méndez

Javier Ruiz y Lucía Méndez / RTVE/APM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El inesperado despido de Javier Ruiz de la Cadena SER ha provocado un intenso debate dentro y fuera de la emisora. La última en pronunciarse ha sido Lucía Méndez Prada, jefa de Opinión de El Mundo, aunque su comentario ha recibido una contundente respuesta del propio periodista.

"La profesión se ha vuelto ininteligible. La SER prescinde de Javier Ruíz, nombrado director editorial de La Séptima, nueva cadena de televisión. Hasta ahora, mantenía su puesto como jefe de Economía de la SER a pesar de tener programa propio en TVE. Lo raro era este pluriempleo", escribió Méndez en sus redes sociales.

Ruiz no dejó pasar la afirmación y corrigió públicamente a la periodista: "Lucía, últimamente me sorprende también la falta de rigor en el periodismo: dejé de ser jefe de sección en la CADENA SER hace más de un año y medio. Únicamente presentaba un espacio. Lo raro en el periodismo es hablar sin llamar y sin saber, como es raro condenar sin avisar".

Una salida sin explicaciones

La respuesta aclara que Ruiz ya no dirigía la sección de Economía y que su única responsabilidad en la emisora era presentar 'Hora 25 de los Negocios'. La SER decidió prescindir de él de forma abrupta y sin permitirle despedirse de los oyentes, según adelantó El Plural y ha podido verificar YOTELE.

Noticias relacionadas

La salida coincide con su incorporación a La Séptima como director editorial, después de abandonar 'Mañaneros 360' en TVE. Por ahora, la emisora no ha explicado públicamente los motivos de su decisión ni existe confirmación de que su fichaje por el nuevo canal esté relacionado con el despido.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  3. Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»
  4. Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
  5. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  6. Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
  7. Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez
  8. Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas

Ana Redondo comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El alquiler se dispara en Santiago hasta los 704 euros: es la ciudad gallega donde más sube desde enero

El alquiler se dispara en Santiago hasta los 704 euros: es la ciudad gallega donde más sube desde enero

Carmiña, abuela cocinera: “Para que la tortilla quede cuajada y no seca, remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro”

Carmiña, abuela cocinera: “Para que la tortilla quede cuajada y no seca, remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro”

Coristanco competirá coa variedade Kennebec nunha cata nacional de patacas

Coristanco competirá coa variedade Kennebec nunha cata nacional de patacas

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

El Gobierno repartirá cerca de 11 millones para acelerar la implantación de la IA en las empresas de Galicia

El Gobierno repartirá cerca de 11 millones para acelerar la implantación de la IA en las empresas de Galicia

Pontón arranca el curso político con el coste de la vida como bandera y un plan de choque de 400 millones

Pontón arranca el curso político con el coste de la vida como bandera y un plan de choque de 400 millones

Verea entra de cheo en campaña cun equipo “consolidado” para acadar “a maioría necesaria” fronte a unha “esquerda dividida”

Verea entra de cheo en campaña cun equipo “consolidado” para acadar “a maioría necesaria” fronte a unha “esquerda dividida”
Tracking Pixel Contents