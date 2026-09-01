En La 1
TVE adelanta la final de 'El Grand Prix', que tendrá emisión inminente: ¿cuándo se enfrentarán Polinyà y Quintanar del Rey?
Victoria Martín y Miguel Maldonado ejercerán como madrinas de los dos equipos en la última entrega de la edición
Carlos Merenciano
Doce municipios comenzaron la competición, pero solo dos han conseguido llegar hasta el último programa. Polinyà y Quintanar del Rey disputarán este miércoles 2 de septiembre la gran final de 'El Grand Prix del Verano 2026', que La 1 y RTVE Play emitirán a partir de las 21:45 horas.
El municipio barcelonés consiguió su clasificación tras imponerse a Pradejón en la primera semifinal. Quintanar del Rey, líder durante la fase inicial, obtuvo su billete después de remontar ante Altura y resolver un ajustadísimo duelo por un solo punto en 'El diccionario'.
Los dos equipos estarán acompañados por nuevos padrinos en la batalla definitiva. Victoria Martín apoyará a Polinyà, mientras que Miguel Maldonado defenderá los colores del municipio conquense. Ramón García volverá a dirigir la competición junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla.
Una edición líder
El concurso llegará a su desenlace como líder de su franja. A falta de conocer el resultado de la final, la temporada acumula un 11,7% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores únicos por noche, con una ventaja de 1,4 puntos sobre su competencia.
La última entrega recuperará algunas de las pruebas más destacadas del verano y añadirá música y diferentes sorpresas antes de proclamar al vencedor. Polinyà y Quintanar del Rey deberán demostrar por última vez su habilidad, resistencia y rapidez para llevarse el trofeo hasta su localidad.
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Fuente: El Periódico
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