Nacho Abad, Risto Mejide, Iker Jiménez y Pedrerol, líderes de la televisión en redes sociales

Las redes sociales continúan siendo el termómetro perfecto para medir el impacto de la televisión fuera de la pequeña pantalla. El último informe de Lisenin —la marca de Dos30 para la medición de audiencias en redes sociales con datos de Onclusive (Digimind)— relativo al mes de agosto de 2026 deja clara una tendencia: los rostros más reconocidos de la información y el entretenimiento marcan la pauta digital. Protagonistas como Nacho Abad (En boca de todos), Risto Mejide (Todo es mentira), Iker Jiménez (Horizonte) y Pedrerol (El Chiringuito) concentran el mayor eco y alcance de la temporada estival.

Cuatro lidera el ranking de cadenas en redes

El informe sitúa a Cuatro como la cadena líder indiscutible en volumen de menciones durante el mes de agosto, alcanzando las 109.0K menciones y un impacto masivo de 46.8M de usuarios únicos. Le siguen en el podio general La 1, que ocupa la segunda posición con 75.3K menciones y 1.8M de usuarios únicos, y laSexta, que cierra el Top 3 con 63.6K menciones y 4.4M de usuarios únicos.

En cuanto a las cadenas autonómicas (FORTA), el liderazgo por volumen de menciones recae en Canal Sur con 68.3K menciones (6.6M de usuarios únicos), seguida por TV3 con 56.7K menciones (4.2M de usuarios únicos) y la televisión autonómica gallega con 22.6K menciones (2.6M de usuarios únicos). Dentro de este ámbito autonómico, los programas más destacados fueron Diario de la noche (19.9K menciones), Andalucía Directo (14.2K menciones) y La terraza del verano (10.8K menciones).

El dominio de Nacho Abad, Risto, Iker Jiménez y Pedrerol en los programas

El análisis por programas refleja el tirón de los formatos diarios y de debate nocturno, donde los presentadores actúan como auténticos motores virales. El ranking por volumen de menciones sitúa a En boca de todos —con Nacho Abad al frente— en la primera posición con 61.5K menciones, seguido muy de cerca por Todo es mentira de Risto Mejide con 47.7K menciones. El Top 5 de menciones lo completan el Mundial FIFA RTVE (20.6K), la recién estrenada Malas Lenguas (18.8K) y Horizonte (12.3K).

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Por otro lado, si se mide el ranking por reach (alcance y usuarios únicos), es Horizonte de Iker Jiménez el que comanda la lista con 7.9M de usuarios únicos. Muy de cerca le pisan los talones El Chiringuito de Josep Pedrerol, que alcanza los 7.6M de usuarios únicos, demostrando la enorme fuerza digital del espacio deportivo nocturno. El listado de alcance se completa con el Mundial FIFA RTVE (6.7M), Pasapalabra (5.6M) y Todo es mentira (3.1M), consolidando un mes de agosto donde el entretenimiento y la actualidad política y social han acaparado por completo la conversación en las plataformas digitales.

Fuente: El Periódico