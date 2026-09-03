'La Revuelta'
Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."
El comunicador dejó escapar su temor sobre la celebración de unas elecciones en los próximos seis meses
El presentador de 'La Revuelta' de La 1 de TVE, David Broncano, expresó este miércoles su preocupación acerca de su futuro en la cadena pública, dependiendo de lo que ocurra con el futuro político del país.
En la presentación de la temporada 2026-2027 que tuvo lugar en Prado del Rey, el comunicador dio su visión acerca de lo que puede ocurrir con su programa, y dejó escapar su temor sobre la celebración de unas elecciones en los próximos seis meses.
"Temo que esta sea mi última presentación de septiembre en TVE. No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre", reflexionó.
Llama la atención además el hecho de que el presentador sitúe en el tiempo los comicios con esa precisión, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, únicamente se ha limitado a mostrar su intención de llegar hasta el final de la legislatura, sin precisar en qué momento de 2027 podría tener lugar la cita con las urnas.
"Yo estoy nervioso real. Vamos a ver. Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente", concluyó.
Fuente: El Periódico
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