Renovación de contrato
Atresmedia blinda a Cristina Pedroche y despeja su futuro más allá de 'Zapeando' y las Campanadas
La presentadora renueva su contrato después de más de una década vinculada al grupo y ya prepara nuevos proyectos de entretenimiento.
Carlos Merenciano
Cristina Pedroche seguirá formando parte de Atresmedia durante los próximos años. El grupo audiovisual ha anunciado la renovación de su contrato para abrir una nueva etapa profesional en la que continuará vinculada a sus principales formatos y podrá asumir nuevos proyectos de entretenimiento.
La comunicadora lleva más de una década ligada a la compañía, donde ha construido buena parte de su carrera televisiva. Su participación en las Campanadas de Antena 3 la convirtió en uno de los rostros fundamentales de la cadena durante la Nochevieja y contribuyó al primer liderazgo de una televisión privada en esta retransmisión durante tres años consecutivos.
Pedroche también ha sido colaboradora principal de 'Zapeando' durante 13 temporadas, aunque su trayectoria dentro de Atresmedia ha ido mucho más allá del programa diario de laSexta. La presentadora ha estado al frente de espacios como 'Pekín Express', 'Password' y 'Love Island', además de participar en 'El Hormiguero' y 'Otra movida'.
Nuevos proyectos en Atresmedia
La renovación garantiza la continuidad de Pedroche en el grupo, pero también anticipa su participación en futuros formatos todavía por anunciar. La presentadora inició su gran recorrido televisivo como reportera de 'Sé lo que hicisteis' y ha terminado convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles del entretenimiento de Atresmedia. Su nuevo contrato despeja las dudas sobre su futuro y mantiene abierta la posibilidad de que vuelva a ponerse al frente de otros proyectos propios.
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Fuente: El Periódico
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