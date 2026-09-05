El próximo miércoles
Histórico movimiento en TVE: 'D Corazón' salta a La 2 con Anne Igartiburu para despedir a Harald V, rey de Noruega fallecido la semana pasada
El programa de crónica social salta de cadena para cubrir el funeral Estado del que fuera monarca de Noruega
Redacción Yotele
Movimiento histórico y sorprendente de TVE para la próxima semana. El ente público ha anunciado este mediodía en 'D Corazón' que el programa de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos saltará a La 2 el próximo miércoles para emitir un especial sobre el funeral Estado de Harald V, monarca de Noruega fallecido el pasado 28 de agosto.
Este movimiento inesperado supone un cambio de canal del programa de crónica social, que siempre ha estado vinculado a la primera cadena de TVE, pero que ahora parece abrirse una ventana de oportunidad para impulsar a La 2 mediante especiales como el del próximo miércoles.
Será a las 11:45 horas cuando los espectadores podrán elegir entre la actualidad política y de sucesos de 'Mañaneros' en La 1 y este especial sobre la muerte del rey de Noruega en La 2. El equipo del programa se desplazará hasta el país nórdico, donde también acudirán los reyes Felipe Vi y Letizia, además de la reina emérita Sofía.
"Ya lo habéis oído, este miércoles a las 11:45 en La 2, eh. Desde Noruega y con expertos en Casas Reales para contar este acontecimiento histórico", decía la presentadora después de que se emitiese la pieza que anunciaba este movimiento en la parrilla.
Fuente: El Periódico
- El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
- Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible
- Muere a los 102 años 'la señora Trini', fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»
- Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
- Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro