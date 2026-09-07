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Esta noche a las 23:00 horas

El misterio de las capas rojas, una tentación del pasado y el primer salto de normas: así arranca 'La isla de las tentaciones 11'

Telecinco emite esta noche a las 23:00h la primera gala de la nueva temporada del reality de Sandra Barneda

'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' / Mediaset

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Redacción Yotele

Madrid

Telecinco emite esta noche, a partir de las 23:00 horas, el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 11', una edición que promete revolucionar las reglas del formato con una mecánica inédita y giros de guion que dinamitarán la convivencia desde el primer segundo.

La gala inaugural arranca con el llamativo desembarco de lo prohibido: solteros y solteras ocultos bajo misteriosas capas rojas escoltarán a los protagonistas hasta sus respectivas villas en una separación drástica y sin opción de despedida entre las parejas. La situación superará tan pronto a los concursantes que una de las chicas no logrará reprimir su impulso y se saltará las normas al presenciar la llegada de las tentaciones encapuchadas.

Una vez instalados, Sandra Barneda irrumpirá en Villa Montaña para propiciar el momento más esperado por los chicos: descubrir las identidades reales de las solteras que amenazan su estabilidad. Paralelamente, la presentadora mostrará a las chicas las primeras imágenes de sus parejas conviviendo con las solteras, desatando reacciones viscerales y lágrimas anticipadas.

Por si fuera poco, la tranquilidad de las protagonistas se desplomará por completo con la llegada de una tentación del pasado, un soltero al que todas conocen muy bien y que aterrizará dispuesto a remover los cimientos de la convivencia.

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Con cinco parejas oficiales sobre el tablero —Nacho y Náyades, Nando e Isa, Sergio y Paola, Rubén y Gema, y Kico y Paula—, los límites comienzan a difuminarse bajo ‘la fuerza de lo prohibido’.

Fuente: El Periódico

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