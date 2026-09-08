Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en SantiagoLey de nietosTasa turísticaMilladoiroCelsa Oreiro
instagram

Información YOTELE

Atresmedia estudia una demanda millonaria contra Mediaset por posible plagio de 'Pasapalabra' con 'Rueda la letra'

Los equipos jurídicos revisan las pruebas, la realización, la escenografía y los planos utilizados por el nuevo concurso de Telecinco.

Carlos Sobera y Roberto Leal

Carlos Sobera y Roberto Leal / Mediaset/Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Atresmedia e ITV Studios han puesto bajo revisión jurídica el estreno de 'Rueda la letra'. Según fuentes consultadas por YOTELE, los equipos legales de ambas compañías estudian emprender acciones contra Mediaset por un posible plagio de 'Pasapalabra', aunque la demanda todavía no ha sido formalizada.

El análisis se está realizando a partir de la primera entrega del concurso presentado por Carlos Sobera, estrenada este lunes 7 de septiembre. Los abogados examinan detenidamente la emisión para determinar si existen suficientes coincidencias con el formato que conduce Roberto Leal en Antena 3 como para llevar el conflicto ante los tribunales.

La investigación no se limitará a comparar las mecánicas de las pruebas de 'Rueda la letra' con las de 'Pasapalabra'. Las fuentes consultadas aseguran que el estudio abarcará el conjunto del programa, atendiendo tanto a su desarrollo como a la manera en la que sus elementos aparecen trasladados a la pantalla.

Una revisión más amplia

Entre los aspectos que se encuentran bajo examen figuran la realización, la escenografía y la selección de planos, además de la estructura y el funcionamiento de los juegos. El objetivo es valorar el grado de semejanza existente entre ambas propuestas y determinar si se han podido vulnerar los derechos vinculados al formato de ITV Studios.

Noticias relacionadas

El movimiento abre un nuevo frente alrededor de 'Rueda la letra' apenas iniciada su andadura en Telecinco. Atresmedia e ITV Studios deberán decidir ahora, una vez concluido el análisis jurídico de su estreno, si las similitudes detectadas justifican finalmente la presentación de una demanda contra Mediaset.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
  2. Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
  3. Val do Dubra despide a la exconcejala Celsa Oreiro tras su fallecimiento y decreta dos días de luto
  4. Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para una central en la costa de Lugo que nunca llegó a levantarse
  5. Del sobrino de Pondal a una tía de Rajoy: el CSIC recupera la ciencia gallega depurada por el franquismo
  6. Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río
  7. El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro
  8. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar el final de ‘Clanes’ cerca de Santiago: esta es la profesión muy arraigada que piden

Uno de los nombres más destacados de la escena urbana española anuncia dos conciertos en Galicia: actuará en Santiago y en Vigo

Uno de los nombres más destacados de la escena urbana española anuncia dos conciertos en Galicia: actuará en Santiago y en Vigo

Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos

Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos

Ley de Nietos: solo quienes acrediten que sus antepasados gallegos sufrieron exilio tendrán derecho a voto

Ley de Nietos: solo quienes acrediten que sus antepasados gallegos sufrieron exilio tendrán derecho a voto

Galicia podrá liberar su superávit para invertir en vivienda y otras actuaciones

Galicia podrá liberar su superávit para invertir en vivienda y otras actuaciones

La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo

La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo

Carlos Peguer, de 'La Pija y la Quinqui', anuncia su boda: así fue la romántica pedida de mano en las Rías Baixas

Carlos Peguer, de 'La Pija y la Quinqui', anuncia su boda: así fue la romántica pedida de mano en las Rías Baixas

A licitación por casi 600.000 euros el suministro e instalación del mobiliario para el nuevo edificio del Clínico de Santiago

A licitación por casi 600.000 euros el suministro e instalación del mobiliario para el nuevo edificio del Clínico de Santiago

Joan Yago gana el Premio Nacional de Literatura Dramática 2026 por 'La brama del cérvol'

Joan Yago gana el Premio Nacional de Literatura Dramática 2026 por 'La brama del cérvol'
Tracking Pixel Contents