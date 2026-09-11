La implacable inspectora de Hacienda Carmen Machi regresa a Movistar Plus+ acompañada de conocidos rostros gallegos

La implacable inspectora de la Agencia Tributaria Sara Santano —a la que da vida la actriz Carmen Machi— está de vuelta. Y es que Movistar Plus+ acaba de anunciar que la segunda temporada de Celeste llegará a nuestras pantallas el próximo 26 de octubre.

Nueva temporada de 'Celeste' con conocidas caras gallegas

Una nueva entrega en la que la protagonista retoma la inspección de un famoso futbolista que, en su día, consiguió evadir sus responsabilidades con el fisco.

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Elena Trapé, Carmen Machi y Diego Sanjosé, en el rodaje de la segunda temporada de 'Celeste'. / Movistar Plus+

«Sólo hay una cosa en el mundo que tiene peor fama que los inspectores de Hacienda: las segundas partes. Por eso, Celeste se merecía una continuación, porque el único universo con menos carisma que los pasillos de la Agencia Tributaria es el mundo de las secuelas», asegura Diego San José, creador de una serie dirigida por la cineasta Elena Trapé en la que también veremos a conocidos rostros gallegos como Carlos Blanco y Antonio Durán Morris.