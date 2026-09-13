Un conocido presentador compostelano, el preferido por los españoles para irse de cañas

Quedar a tomar unas cañas en España es casi una tradición. Quien más o quien menos sale alguna vez al año sale con sus amigos a tomarse unas cervezas y pasar buenos momentos, pero... y si pudieras elegir con que famoso tomar unas cañas, ¿con quién irías?

Esa es la pregunta que ha planteado Cerveceros de España en su estudio '¿Con quien te irías de cañas?'. Si el pasado mes de junio la propia asociación cervecera reflejaba que Ibai Llanos y Rosalía encabezaban las preferencias de los españoles, este 10 de septiembre han publicado en su nuevo estudio cuáles son los comunicadores preferidos y el resulto muestra un curioso vínculo con Santiago ya que uno uno de los comunicadores favoritos por los españoles para compartir unas cervezas nació en la capital gallega.

Se trata de David Broncano, que se ha convertido en el comunicador masculino preferido por los españoles para irse de cañas. El presentador de La Revuelta reúne el 15,1% de los votos y se impone especialmente entre las mujeres y entre los más jóvenes.

David Broncano en 'La revuelta' / LA 1

Broncano, el comunicador preferido para compartir unas cañas

El presentador de La Revuelta ocupa la primera posición del ranking masculino elaborado por Cerveceros de España, por delante de algunos de los rostros más reconocibles de la televisión española.

Broncano obtiene un 15,1% de los apoyos, mientras que en segunda posición aparece El Gran Wyoming, con un 13,9%. El tercer puesto es para Iker Jiménez, que alcanza el 10,6%.

El resultado de Broncano es todavía más llamativo entre determinados grupos de población. Es el comunicador masculino preferido por las mujeres, con un 16,4%, y arrasa entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde alcanza el 26% de las respuestas.

También es el favorito en Galicia, con un 21,7%, y en la Comunidad de Madrid, donde obtiene un 18%.

El Gran Wyoming, el favorito de los hombres

Muy cerca de Broncano se encuentra El Gran Wyoming, con un 13,9% de los votos. El presentador de El Intermedio es además, la primera opción entre los hombres, con un 17,8%, y destaca entre quien tienen más de 60 años, con un 23%.

El Gran Wyoming / LA SEXTA

El tercer puesto del ranking masculino es para Iker Jiménez, con un 10,6%. Completan los primeros puestos Andreu Buenafuente, con un 9,5%, y un empate entre Pablo Motos y Roberto Leal, ambos con un 8,3%. También aparecen en la clasificación Jordi Évole (7,7%), Carlos Sobera (6,8%), Carlos Herrera (6,3%) y Matías Prats (4,6%).

Julia Otero, la comunicadora favorita en Galicia

El ranking femenino está encabezado por Eva Soriano, que reúne el 18,5% de los votos y se convierte en la comunicadora con la que más españoles querrían compartir una caña.

Su éxito es especialmente destacado entre los jóvenes. Soriano alcanza un 25,3% entre los españoles de 18 a 29 años y un 27,5% entre quienes tienen entre 30 y 44 años.

Sin embargo, Galicia tiene otra favorita. La comunicadora que más apoyos recibe en la comunidad es Julia Otero, que alcanza un 20,8% de los votos.

La periodista Julia Otero / Onda Cero

La periodista de Monforte de Lemos ocupa además el segundo puesto del ranking nacional, con un 10,6% de los votos, y es la opción preferida entre los mayores de 60 años, con un 19%.

El podio femenino lo completa Cristina Pardo, con un 9,7%. Tras ella aparecen Sonsoles Ónega (9,3%), Susanna Griso (8,6%), Eva González (8,5%), Silvia Intxaurrondo (7,9%) y Àngels Barceló (7,2%).

Estos son los comunicadores preferidos por los españoles para tomar unas cañas / Cedida

La caña, una tradición para compartir

Más allá de los nombres de televisivos y periodistas, el estudio de Cerveceros de España pone el foco en el carácter social del consumo de cerveza en España.

Según los datos recogidos, el 81% de los españoles que consume cerveza lo hace acompañado, ya sea con familiares o amigos. Además, el 78% la toma como parte de la cultura del tapeo o el aperitivo y el 61% opta por el formato de caña en bares y restaurantes.

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El bar aparece así como uno de los principales espacios de encuentro presencial en un momento en el que buena parte de las relaciones sociales se desarrollan a través de pantallas. El tradicional plan de «quedar para tomar una caña» mantiene, según el estudio, su papel como punto de encuentro para conversar y disfrutar de tiempo compartido.