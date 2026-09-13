Problemas médicos
'Supervivientes All Stars' evacúa de manera urgente a Alma Bollo tras sus fuertes mareos en la playa: "No me puedo levantar"
La concursante ha encendido todas las alarmas en Honduras tras sufrir un fuerte colapso que obligó a activar el protocolo de emergencia, que actualizará su situación esta noche
Kevin Rodríguez
Los Cayos Cochinos han vivido sus horas más convulsas con la evacuación médica de urgencia de Alma Bollo. La hija de Raquel Bollo, que aterrizaba hace apenas unos días en esta edición de 'Supervivientes All Stars', sufrió un bajón repentino acompañado de fuertes mareos que la dejaron inhabilitada en plena playa, pronunciando la frase que heló a sus compañeros: "No me puedo levantar". El equipo médico del reality activó de inmediato el protocolo de extracción en helicóptero para someterla a un estudio clínico exhaustivo y descartar complicaciones mayores.
Este revés llega en el peor momento posible para la dinámica de grupo. Su reciente reencuentro y tensa tregua con Asraf Beno ya mantenían a la palapa en ebullición, pero el contratiempo físico de Alma desmorona los pocos equilibrios de supervivencia logrados tras el salto inicial. La incertidumbre sobre si podrá reincorporarse o si se convierte en la primera baja oficial del casting estrella mantiene en vilo a la dirección del formato de Telecinco.
Por eso, la entrega de 'Conexión Honduras', conducida por Sandra Barneda a partir de las 22:00 horas de esta noche será importante para actualizar la situación médica de Alma Bollo.
Más allá del parte médico, la gala de esta noche mostrará las primeras fricciones por el reparto de la escasez, la convivencia bajo la lluvia y los posicionamientos tácticos marcarán la velada en la que el concurso.
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Fuente: El Periódico
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