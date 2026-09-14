Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FurtivismoCastaña híbdridaJosé Manuel López TuñasA Merced de ConxoBorja Verea
instagram

Declaraciones

Iker Jiménez rompe su promesa con Pablo Motos debido al inesperado éxito de 'Horizonte': "Nunca lo hubiera pensado"

El presentador fue reconocido este fin de semana con un premio por su labor en el programa de Cuatro

Iker Jiménez y Pablo Motos.

Iker Jiménez y Pablo Motos. / CUATRO / ANTENA 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

Iker Jiménez está viviendo un momento muy dulce en su etapa profesional. El presentador de Cuatro acumula horas de pantalla gracias al éxito de sus programas 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'. Precisamente este último ha sido el que le ha llevado a ganar un premio de reconocimiento en la industria televisva este fin de semana. Y ha sido al recogerlo, cuando Jiménez ha hecho unas declaraciones recordando cómo el éxito actual ha hecho romper la promesa que un día le hizo a Pablo Motos.

El presentador subió al escenario junto a su mujer Carmen Porter y agradeció a la organización por premiar un formato "que levanta todo tipo de sentimientos". "Así creemos que debe ser la tele. Horizonte es otra cosa que no esperábamos (...) al final el misterio de la actualidad ha superado al de la paranormalidad".

Así fue al menos para Iker Jiménez, que comenzó 'Horizonte' como una serie de especiales sobre la pandemia del covid-19 en Telecinco y que, seis años después, se ha ha convertido en un magacín de actualidad diario en Cuatro. Además, hoy amplía su horario y desde esta semana también da el salto al viernes con otros presentadores. Este éxito, es el que el rostro de Mediaset no tenía previsto, tanto es así que ha supuesto incumplir una promesa que le hizo a Pablo Motos hace años.

"Un día me encontré a Pablo Motos en un restaurante y le dije: 'Mira macho, toda tu popularidad y lo que ganas es maravillosa, pero no te arriendo la ganancia, nunca haré un programa diario'. Y aquí estoy, es la magia de la tele", dijo en su discurso.

Noticias relacionadas

Ahora, 'Horizonte' compite diariamente con 'El Hormiguero' en el primer bloque de la noche. El programa de Iker Jiménez ha logrado hacerse un hueco entre Motos, David Broncano y 'La revuelta'; Wyoming y 'El Intermedio'; y hasta desplazó a 'First Dates' a Telecinco.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo 'el aliento' de otros peregrinos
  2. Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi
  3. Fallece el exalcalde de Negreira José Manuel López Tuñas
  4. La ruta favorita de Jesús Calleja para desconectar en Galicia: aldeas prerromanas y naturaleza a más de 1.000 metros de altura
  5. Pierde la vida un motorista en Carnota al salirse de vía a la altura de As Paxareiras
  6. La preocupación de una orquesta gallega por el futuro de las verbenas: «¿De qué sirve el relevo generacional si no hay público?»
  7. Gonzalo Míguez, profesor de Física Atmosférica en la USC: 'Si cambia el clima, tendrá que cambiar nuestra forma de cultivar
  8. Beatriz Romero, intérprete de signos de Rozalén, en Santiago: 'Cada vez más personas sordas se interesan por la música»

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa

La nueva herramienta de la app del Sergas: los pacientes podrán ver el coste de sus consultas o tratamientos

La nueva herramienta de la app del Sergas: los pacientes podrán ver el coste de sus consultas o tratamientos

La Xunta saca a subasta este piso de Vite: 74 metros desde 157.000 euros

La Xunta saca a subasta este piso de Vite: 74 metros desde 157.000 euros

Rueda cree que la suspensión del voto de nacionalizados "estropeó algunos planes" que tenía Sánchez

Rueda cree que la suspensión del voto de nacionalizados "estropeó algunos planes" que tenía Sánchez

Amir Anwary, veterinario, advierte sobre el pastor belga malinois: “No es una mascota, es una máquina”

La vendimia de Rías Baixas supera los 45.8 millones de kilos en su campaña más temprana de la historia

La vendimia de Rías Baixas supera los 45.8 millones de kilos en su campaña más temprana de la historia

La Xunta culmina la mejora exterior de la iglesia de Santa Eufemia de Vilouchada, en Trazo

La Xunta culmina la mejora exterior de la iglesia de Santa Eufemia de Vilouchada, en Trazo

Nuevo susto en la rotonda del Orbital: pierde el control de su vehículo y acaba estrellado contra el muro

Nuevo susto en la rotonda del Orbital: pierde el control de su vehículo y acaba estrellado contra el muro
Tracking Pixel Contents