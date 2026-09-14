A TVG reconstrúe esta noite un dos crimes máis atrozes ocorridos en Galicia nos últimos anos
O programa ‘Expediente oculto’, presentado por Patricia Abet, regresa á grella da canle pública para achegar máis casos que marcaron a crónica galega
A Televisión de Galicia (TVG) estrea este luns, a partir das 22.45 horas, a segunda tempada de Expediente oculto, programa conducido pola xornalista especializada en sucesos Patricia Abet que reconstrúe os casos que marcaron a crónica galega desde a perspectiva da investigación.
Faino propoñendo unha ollada rigorosa e transversal sobre crimes reais e a actualidade xudicial e social coa axuda de especialistas, perfís vinculados a cada historia e autoridades que se atoparon a fronte das pescudas de cada crime que se achegue. Un feito que permite aos telespectadores coñecer ata o máis mínimo detalle de cada caso.
Crime de Elisa Abruñedo
Unha nova etapa de Expediente oculto que se estrea, desde un renovado estudio, coa reconstrución dun dos episodios máis negros da historia recente de Galicia, o atroz crime de Elisa Abruñedo ocurrido o 1 de setembro de 2013 na localidade coruñesa de Cabanas.
Aquel día outonal, Elisa Abruñedo, unha muller de 46 anos, saíu a pasear, como de costume, polas inmediacións do seu domicilio. Con todo, naquela ocasión, nunca regresou a casa.
Unha investigación pioneira en España
O seu corpo foi localizado ao día seguinte nunha zona boscosa. Espido e con claros signos de violencia.
Tras iso, as autoridades iniciaron unha investigación que, ao non atopar coincidencias do ADN do asasino nas bases de datos policiais, tardou dez anos en dar co culpable, e todo grazas á tenacidade dos axentes, que nunca deixaron de tirar do fío, e a unha técnica nunca antes utilizada en España, a xenealoxía xenética forense, a cal combina a análise avanzada de ADN coa investigación en bases de datos xenealóxicas.
Iso permitiu chegar ata Roger Serafín Rodríguez, quen finalmente foi condenado pola sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña o pasado 2025 a 28 anos de cárcere, así como ao pago de 260.000 euros aos dous fillos de Elisa Abruñedo tras probarse que agrediu sexualmente e asasinou á vítima.
Caso sen resolver de Socorro Pérez
Así mesmo, Expediente oculto regresa este luns á TVG recuperando o caso aínda sen resolver de Socorro Pérez, muller asasinada en Ourense, onde once anos despois o seu verdugo segue libre.
Ademais, o programa, segundo comunicou a TVG, inaugurará unha nova sección sobre «os sucesos que mellor describen a sociedade» e onde este luns, neste primeiro programa da segunda tempada de Expediente oculto, se falará dos barrios máis conflitivos coa análise da xornalista de sucesos Elena Villanueva, o maxistrado Xosé Antonio Vázquez Taín e o xornalista Antón López.
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