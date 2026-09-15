Una serie con sello compostelano sobre la Armada Española rodada en Galicia: así es la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco.

Marusía. Esta palabra gallega sirve para hacer referencia al mar cuando este se encuentra muy agitado hasta el punto hacer peligrosa la navegación. También al olor característico de las algas o del océano y, proximamente, a la nueva gran apuesta de Telecinco para su prime time.

Y es que Mediaset viene de presentar en el FesTVal de Vitoria Marusía. Vientos de Honor, una serie —todavía sin fecha de estreno confirmada— rodada en diversas localizaciones de Galicia que asume por primera vez en televisión el reto de adentrarse en el entorno de la Armada Española.

Una serie de Telecinco con sello compostelano rodada en Galicia

Un título muy acertado para un proyecto con sello compostelano —la ficción ha sido realizada por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content con el apoyo de la productora de la capital gallega CTV— que, según ha comunicado Mediaset, ofrecerá «una mirada que permite conocer mejor la Armada Española, sus valores, su funcionamiento, la manera de ver la vida de quienes forman parte de ella y su enorme capacidad de disciplina y sacrificio».

Lo hará a través de personajes cercanos y singulares que protagonizarán tramas que combinarán el rigor —la serie ha contado durante su producción con el asesoramiento de la Armada Española— y el respeto por la institución militar con las necesarias dosis de drama, intriga y emoción.

Lucía Jiménez, en la serie 'Marusía. Vientos de Honor', la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco con sello compostelano. / Mediaset

La Escuela Naval de Marín, escenario de ‘Marusía. Vientos de Honor’

Protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, Marusía. Vientos de Honor nos acercará al inicio de un nuevo curso en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) marcado por la muerte de una alumna de la anterior promoción de cadetes.

Oficialmente, se trata de un suicidio. Sin embargo, extraoficialmente, muchas preguntas han quedado sin respuesta. Quien tratará de resolverlas será Teresa Ibarra (Lucía Jiménez), recién nombrada comandante directora de la Escuela, aunque para ello deberá enfrentarse a las consecuencias del suceso.

Alfonso Bassave, en la serie 'Marusía. Vientos de Honor', la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco con sello compostelano. / Mediaset

Eso sí, no lo hará sola, pues Ibarra se verá obligada a colaborar con el teniente coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), cuya presencia le hará revivir traumáticos recuerdos y enfrentarse a unos conflictos internos que creía haber dejado atrás.

Tres jóvenes cadetes ante la exigencia de la Escuela Naval de Marín

En paralelo, Carmela (Paloma Stewart), Jahzara (Edith Martínez-Val) y Renata (Carmen de la Vega), tres jóvenes procedentes de diferentes entornos sociales y con distintas motivaciones, ingresarán en la Escuela Naval Militar de Marín dispuestas a labrarse un futuro en la Armada Española.

Juntas se enfrentarán a las dificultades académicas, a la rígida jerarquía militar, a una exigente instrucción y a la presión psicológica que supone asumir valores y conductas muy diferentes a los de sus vidas anteriores.

Fotograma de la serie 'Marusía. Vientos de Honor', la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco con sello compostelano. / Mediaset

Galicia, protagonista de la nueva serie de Telecinco

Pero Marusía. Vientos de Honor —una de las series beneficiarias de las ayudas de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) para la realización de rodajes audiovisuales en la comunidad— explorará más allá de los muros de la Escuela Naval Militar de Marín.

Y es que, tanto dentro como fuera de la escuela, el mar será escenario y testigo de las historias y secretos de los personajes —unas veces como aliado generoso y otras como enemigo implacable—. También la localidad de Marín y la comunidad pesquera de la ría de Pontevedra tendrán presencia en algunas de las tramas de una serie que acercará diversas localizaciones tanto del interior como de la costa de la provincia de Pontevedra.