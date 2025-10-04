'Strange New Worlds', ¿es la serie la 'Rogue One' de Star Trek?

Que me perdonen los trekies por recurrir a la franquicia de la competencia. Pero cada vez tengo más claro que 'Strange New Worlds' va camino de convertirse en la 'Rogue One' de Star Trek. Me explico, la serie va camino de terminar en el preciso momento en el que comenzaba la serie original sirviendo de puente entre ambas. En los capítulos que emite SkyShowtime, se nos narran las aventuras de la tripulación de la nave estelar Enterprise antes que el legendario capitán James T. Kirk se ponga al frente del timón. Temporada a temporada, cada vez es más habitual la llegada al reparto de más miembros de la tripulación original. En cambio, todo apunta a que podemos prepararnos para un final trágico de todos aquellos personajes que no conocimos en la serie clásica y que hemos visto aquí por primera vez. Si en la película de Gareth Edwards, los espías rebeldes sacrificaban sus vidas para robar los planos de la Estrella de la Muerte, puede que en Strange New Worlds la llegada del nuevo capitán nos aboque a alguna que otra baja. De hecho, ya hemos tenido una en el final de la tercera temporada, finalizada esta semana.

El germen de estas nuevas aventuras de la Enterprise nace del episodio piloto rodado y descartado en su día para la serie original. El material fue desechado por los ejecutivos de la cadena CBS porque les parecía demasiado sesudo. Cuando recapacitaron y le dieron luz verde, el protagonista ya no estaba disponible. En aquella historia, el personaje de Cristopher Pike era el capitán de la nave y estaba acompañado por un Spock (Leonard Nimoy) que sonreía. En la mitología de la franquicia quedó establecido que Spock estuvo bajo el mando de Pike antes de la llegada de Kirk. Y esta serie recrea lo que fueron aquellos años. Ya llevamos tres temporadas y el plan de la cadena es hacer cinco. Los rumores apuntan a que ya en la quinta, Kirk podría pasar a ser el protagonista y recoger el testigo. ¿Quedaría todo listo para hacer un reboot de la serie clásica?

Los que vieron la serie original ya sabían que el personaje de Pike estaba abocado a tener un final trágico. No se escapó de ese destino en el reinicio de la saga llevado a cabo por J. J. Abrams, aunque en aquellas películas su muerte se producía en circunstancias diferentes. Cuando Star Trek Discovery recuperó al personaje, nos recordaba lo ya ocurrido en la serie original. Su exitosa aparición en la segunda temporada fue lo que hizo a muchos fans descubrir cuánto necesitaban Strange New Worlds. La revelación de un futuro trágico para el capitán marcaba el inicio de la nueva serie. Pike, interpretado en la nueva serie por Anson Mount, sabe perfectamente cuándo y cómo acabará todo para él. Así como que cualquier intento para cambiar ese evento puede tener nefastas consecuencias en la corriente temporal. A pesar de ese negro pronóstico en el horizonte, estamos ante una serie con un marcado tono optimista. Todos sabemos cuál va a ser el final, pero eso nos permite centrarnos en otros puntos para disfrutar del viaje. Por ejemplo, ver establecer los vínculos entre los personajes que ya conocemos y los matices emocionales.

En la primera temporada ya teníamos a Spock, a Uhura y a la enfermera Chapel. Aunque ya tuvo otros cameos, a partir de la segunda son frecuentes las apariciones de un joven James Kirk (Paul Wesley) destinado en la nave Farragutt. Todos sabemos por qué en sus visitas a la Enterprise está como en casa. En esta tercera temporada se ha incorporado a la Enterprise Montgomery Scott (Martin Quinn), el icónico ingeniero de la nave a quien en los momentos de crisis el capitán Kirk le decía eso de "necesito más potencia, Scotty". Con tres generaciones distintas de intérpretes, ya tenemos tantos tripulantes de la Enterprise como encarnaciones de Batman o de Spiderman. Si no fuera porque es algo que ha estado desde el inicio de la serie, tendríamos material más que de sobra para un multiverso trekie.

Si el protagonista de la serie es el capitán Pike, el personaje de Spock es el que acapara una buena parte de los argumentos. Al fin y al cabo, sus orejas puntiagudas son una de las señas de identidad de la franquicia y no era cuestión de despreciar su carisma. Es el eslabón más directo con la serie original. Aquí está interpretado por Ethan Peck, consiguiendo alejarse de la larga sombra de Leonard Nimoy. Es un Spock más joven, con las hormonas a flor de piel, por lo que lleva peor eso de tener que reprimir sus emociones, como marca la lógica vulcana. Esta juventud del personaje ha dado pie a que pueda tener sus escarceos amorosos. Su romance con la enfermera Christine Chapel (Jess Bush) ha sido uno de los argumentos culebrón que hemos tenido casi desde el principio de la serie. Esta relación ya estaba en la serie original, pero en aquellos episodios era Chapel quien estaba enamorada en secreto de Spock, a sabiendas de que ella no podría ser correspondida. ¿Estamos viendo en Strange New Worlds la explicación de por qué ambos tenían asumido por qué no podían estar juntos?

En estas revisiones y reinicios, al final Spock va a ser el más ligón de la serie. En las películas de Abrams, era con Uhura con quien el vulcaniano tenía el romance. En esta tercera temporada, Chapel tiene nuevo novio y Spock ha encontrado otra amiga con la que recomponer su corazón roto. Su nuevo amor, aunque con ciertos toques platónicos, es La'An Noonien-Singh (Christina Chong), personaje emparentado con uno de los villanos clásicos de la serie, Khan. Pero ella siempre ha tratado de escapar de su legado. Ese linaje y su traumático pasado con los gorn, le da un aura trágica. No sabemos si sobrevivirá o no al final. Paradójicamente y volviendo a su affaire con Spock, La'An tuvo su lío con Kirk en uno de los mejores arcos de la segunda temporada. Con lo que, ¿marcará esa relación un punto de inflexión en la amistad entre ambos personajes?

'Strange New Worlds' recupera el espíritu de la serie original pero totalmente adaptada a nuestros días y con unos efectos especiales dignos de cualquier superproducción. Ni decorados de cartón piedra, ni acabados en CGI que a veces daban el cante. Nos encontramos ante una serie con todos los ingredientes del entretenimiento televisivo de toda la vida, en la que cada semana el espectador puede encontrarse cualquier cosa. La experimentación de formatos televisivos ha continuado durante esta tercera temporada, encontrándonos desde episodios con formatos de comedia a otros argumentos de terror, pasando por el falso documental. Algunos de estos conceptos ya se encontraban en la serie original, lo que viene a evidenciar hasta qué punto la saga se adelantó a su tiempo. 'Strange New Worlds' tiene diez capítulos por temporada, con historias autoconclusivas, dirigidas a un público que busca disfrutar de una buena historia de ciencia ficción. El número es inferior a los cerca de 26 episodios por temporada que tenían otros títulos de la franquicia, lo que supone que no hay tiempo para desarrollar a todos los personajes en una entrega y las tramas de algunos secundarios hayan quedado un tanto relegadas.

En estos momentos, 'Strange New Worlds' es la única serie en antena de la larga franquicia galáctica, aunque ya tiene marcado un final en el horizonte. La siguiente serie en preproducción es la ambientada en la Academia de la Flota Estelar, para contarnos las aventuras de los jóvenes aspirantes a explorar la galaxia. Tras una época en la que la franquicia se expandió con hasta cuatro títulos simultáneos, no sabemos si en la era del streaming esta tendencia expansiva va a continuar para explorar mundos donde la Humanidad no había podido llegar. El legado de Gene Roddenberry sigue vivo.