'Anatomía de...' termina de reconstruir esta noche el robo del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Será a partir de las 21:30 horas en laSexta y con Mamen Mendizábal al frente.

El Códice Calixtino es un manuscrito único, del siglo XII, la mayor joya de la Catedral. Es la primera guía del Camino de Santiago y una pieza clave para que la ciudad sea una de las cuatro consideradas ‘santas’ del mundo cristiano. Sin el Códice, Santiago perdía una de sus mayores señas de identidad, de valor incalculable.

Cuando los responsables de la Catedral descubren la desaparición, aunque dudan, acaban avisando a la policía: saben que cuando la policía investigue, no preguntará solo por el Códice y hay muchas cosas que se van a encontrar.

Para reconstruir el robo, Mamen habla con el juez José Antonio Vázquez Taín y con el fiscal Antonio Roma, responsables de la investigación del robo. Ambos cuentan las presiones y dificultades que se encontraron para investigar dentro de una institución tan opaca como la Catedral. A pesar de las trabas, pronto llegan a la conclusión que el robo lo ha cometido alguien con acceso fácil al Códice: es un robo desde dentro.

Por su parte, Rebeca Lorenzo, de la brigada de patrimonio de la Policía Nacional, cuenta a Mamen Mendizábal que lo que no esperaban es que la investigación destapara toda una colección de pecados capitales que se escondían entre los muros del templo. Para Lorenzo, todos los trabajadores de la Catedral eran sospechosos, incluido el Deán. Lorenzo explica que en el curso de la investigación descubrieron que no solo había desaparecido el Códice: en la Catedral alguien estaba robando dinero de las donaciones al cepillo.

Además, un periodista de Religión Digital y un reportero de sucesos que siguieron el caso explican las luchas de poder dentro de la Catedral, las vinculaciones de sus responsables con el poder y cómo evolucionó una investigación que se convirtió en una apasionante partida de Cluedo en la vida real.

Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de Familia'. En él, Ilgaz y todo su equipo intentan averiguar el paradero de Burak, el periodista y principal sospechoso. No saben que ha entrado al sótano como otra víctima.

Además, Ilgaz por fin encuentra a Ceylin y al resto y les ponen a salvo tras una intensa búsqueda. Interrogan a Burak y Yekta ejerce de abogado, pero no tienen nada que le incrimine.

Yekta confiesa a Burak que sabe que es culpable por información que posee acerca de su pasado. Ilgaz repasa el interrogatorio y descubre que Burak ha mentido. Dijo que tenía una enfermedad y no podía ver sangre y no es así. Ilgaz está convencido de Burak que es el asesino.

'Secretos de Familia' es una de las ficciones en emisión desde 2021 de mayor éxito en Turquía, siendo número uno de audiencias en su primera temporada. Sus sobresalientes datos y la gran repercusión en su país de origen le han llevado a la renovación por una segunda temporada, que está siendo emitida a lo largo del presente curso televisivo en Turquía.

Tal es el éxito de la producción, que ya ha sido vendida a a más de 20 países. La serie cuenta con un elenco de intérpretes como las estrellas turcas Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, sus dos carismáticos protagonistas y cuya química como Ilgaz y Ceylin ha sido muy destacada por los seguidores de la ficción.

Telecinco estrena esta noche a las 22:00 horas el renovado 'Allá Tú'. El mítico concurso regresa a las pantallas de la mano de Jesús Vázquez con muchas novedades.

En esta nueva etapa, el concurso vuelve con una escenografía, iluminación y elementos gráficos renovados, un plató de mayores dimensiones y dos importantes novedades: ‘El Pulsador de la Oferta Extra’, que brinda al concursante la ocasión de disponer de una propuesta de ‘El Banquero’ a voluntad; y ‘La Comunidad de la Suerte’, un juego alternativo para que el participante puede optar una suculenta cantidad de dinero si sus posibilidades de ganar un buen premio en el juego principal se han ido esfumando.

En ‘¡Allá tú!’ se reúnen 22 concursantes y a cada uno se le entrega una caja sellada y numerada con un premio en su interior. El juego se desarrolla en dos rondas consecutivas, cada una de ellas protagonizada por un concursante distinto elegidos al azar en el grupo en función de la provincia de la que proceden.

Además, por primera vez en la historia del formato, el concursante tiene la oportunidad de disponer a voluntad de ‘El Banquero’. Cuando este llame por primera vez, el concursante intentará adivinar la oferta que ha hecho con un margen de error de 1.000€. Si lo consigue, conseguirá activar el Pulsador Azul de la Oferta Extra, un dispositivo que al apretarlo le servirá para solicitar en cualquier momento una oferta adicional.

A medida que el juego avance y Jesús Vázquez vaya revelando las ofertas de ‘El Banquero’, el concursante podrá aceptarlas o rechazarlas. Si acepta una, el juego se detiene y se lleva el premio propuesto. Si la rechaza, cogerá el cheque en el que el presentador ha escrito la oferta y la destruirá en La Trituradora.

A medida que se van descartando premios y rechazando ofertas, se va acumulando la emoción y la tensión por conocer la cantidad de dinero que finalmente va a ganar el concursante. Si el riesgo por llevarse un mal premio es alto, el concursante recibirá la propuesta de dejar de abrir cajas y jugar a otra de las novedades del concurso.

Por último, al final del juego, , ‘el Banquero’ propondrá al concursante abandonar la apertura de las cajas para jugar a ‘La comunidad de la Suerte’, un juego en el que tendrá que adivinar la Comunidad Autónoma que se oculta en una caja plateada que está en el plató desde el inicio del programa. La pantalla mostrará un mapa de España con sus 17 comunidades y Ceuta y Melilla. Si el concursante acierta al primer intento, se llevará 30.000€; si no lo hace, ocho comunidades desaparecerán del mapa y podrá intentarlo una segunda vez entre las diez restantes, de manera que si lo consigue ganará 10.000€ y si no lo hace, se tendrá que ir de vacío. Si el concursante decide no jugar y proseguir con la apertura de las cajas, continuará hasta el final y ganará el premio oculto en la suya propia.