Tras gastar los dos comodines al principio de la cadena y ver que su premio se dividía a la velocidad del rayo, los Mozos de Arousa han llegado a la última palabra con 4.344 euros en juego y una única opción de Bruno como respuesta.

Tras haber hecho caso omiso de su intuición y no haber confiado en que Neptuno se representaba con el color azul, y teniendo en cuenta que no tenían más opciones, Borjamina y Raúl han estado de acuerdo en que Bruno fuera el que dijera la última palabra. Una palabra que estaba relacionada con camisa y feliz, para la que no tenían muchas opciones.

Los Mozos de Arousa se han enfrentado a una última cadena complicada y han llegado al final con 4.344 euros en juego y muy pocas opciones. Con la intención de subsanar el error que había cometido al principio de la cadena al no confiar en Bruno, le han dejado que él respondiera, pero en esta ocasión, no estaba muy acertado.

El público se ha dado cuenta de esta situación y no ha dudado en sincerarse sobre lo que les ha parecido la actuación de los hermanos con Bruno. A través de un vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram de Reacción en cadena, muchos espectadores no han dudado en quejarse sobre lo visto en antena. "Borjamina infravalora a Bruno, no soporta que Bruno sea mejor que él". "A Bruno los hermanos le hacen poco caso". "ajajaa Bruno, por qué no te harán caso ainsss estos brothers. Por cierto que yo te compré tu explicación perfectamente, Neptuno planeta azul? No es la Tierra el planeta azul?", comentaba. Incluso algunos espectadores iban más allá, pidiendo a Reacción en cadena que haya un relevo de concursantes: "Llegarán a los 2 millones y la productora y Mediaset se coronarán... Optimizar respuestas sin que la audiencia las vea, es facilísimo... No convirtáis Reacción en cadena en un pesado y angustioso Pasapalabra... antes de que peligren vuestros salarios, cambiad ya de concursantes. Si queréis podéis"

El divertido momento

Los Mozos de Arousa han llegado a la última cadena con 110.000€ en juego y una primera palabra escondida entre las palabras zurullo y Pilar. La cosa ha comenzado hablando de María, pero han terminado de forma mucho más escatológica.

Una vez más, Raúl ha sido el encargado de abrir la cadena, pero se ha perdido entre Pilar Miró y la virgen del Pilar, pero no lo ha tenido claro y ha pedido el primer comodín. Entre risas, Borjamina ha soltado un “Pilar Mojón” porque la palabra zurullo le inspiraba palabras tipo “mojón” o “moñigo”.

A Raúl le ha parecido una respuesta muy graciosa y el público no ha podido contener la risa al escuchar su relación “un zurullo es un mojón y Pilar Mojón”. Sin embargo, la respuesta era correcta y Ion Aramendi ha sido muy claro “un zurullo es un mojón, una porción compacta de excremento. Y según la RAE, un pilar es un hito o mojón que se pone para señalar los caminos”.