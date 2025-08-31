Este es el ganador de 'Pasapalabra' que acabó en la cárcel de Teixeiro y perdió todo el dinero del bote

'Pasapalabra' es uno de los programas más exitosos de Antena 3. Muchos son los concursantes que han pasado por el programa y muchas son las historias que han derivado de sus ganadores. Aunque es uno de los concursos más longevos y exitosos de la televisión en España, pocos son los que han conseguido el bote de Pasapalabra, un premio que puede cambiarle la vida (y solucionársela) a cualquier persona.

El pasado 16 de marzo, 'Pasapalabra' vivió una noche icónica y Rafa hizo historia de la televisión al llevarse el bote más grande que jamás se ha acumulado en el programa, 2.272.000 de euros. El sevillano arrasó el rosco y no le dio a Orestes la oportunidad de jugar, ya que se lo hizo del tirón.

Otros ganadores del bote como Eduardo Benito, se llevó nada más y nada menos que 2,19 millones de euros en 2006, el premio más alto que se había dado hasta 2023 en el concurso. Y lo mejor de todo es que lo hizo el primer día que participaba en el programa.

Sin embargo, hay un caso que resalta por encima del resto y del que muy poca gente conoce. Se trata de un ganador de 'Pasapalabra' que entró en prisión poco después de llevarse el bote. Miguel Rodríguez, se había apropiado del dinero de un centenar de personas, entre ellas algunos de sus familiares, engañándoles con falsas inversiones en bolsa por las que les garantizaba hasta un 10 % de beneficios al año.

En 2009, acudió al programa para saldar las deudas que tenía con sus víctimas y ganó, pero los 240.000 euros que se llevó no fueron suficientes para cubrirlas. Por lo tanto, terminó en tribunales y fue sentenciado a dos años y cuatro meses de cárcel, que cumplió en la prisión de Teixeiro, en A Coruña.

Rafa y Orestes, distanciados

Tras su victoria, el sevillano ha concedido varias entrevistas. Hace unos días, habló para la revista 'Pronto' donde reveló cómo es su relación con Orestes una vez terminada la andadura en 'Pasapalabra'.

"Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho. Ahora quiero dejarlo tranquilo porque está todo muy reciente", ha explicado Rafa. Aun así, afirma que le escribirá más adelante para saber cómo está. Sin embargo, sobre darle un piquito del premio, ha dado una respuesta negativa. "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza".

Este miércoles ha sido Roberto Leal el que no ha podido evitar acordarse de Rafa. Al final él fue el que compartió el día a día con el concursante sevillano y uno de lo que más le conoce. En la prueba de 'La Pista', ha sucedido un detalle que le ha recordado al presentador al sevillano. En el duelo musical entre Marta y Encarni, se ha escuchado el primer fragmento de la canción pero ninguna de las dos se sabía el título.

Pero la concursante más longeva ha insistido que "casi" la tenía, y al decir esto, a Roberto Leal le ha venido a la cabeza automáticamente el nombre de Rafa Castaño. "Me has recordado a Rafa, que siempre decía 'mi padre decía que al casi le falta el todo", ha exclamado.