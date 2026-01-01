De Sirat a Animal lo mejor del año con sello gallego

Galicia cierra un año de cine y series con broche de oro. Sirat se posicionó como la octava película española más taquillera de 2025 y la serie Animal de Netflix, resultó ser un gran éxito a nivel nacional e internacional, convirtiendóse en la serie más vista en la plataforma de streaming de origen español.

Sirat

En el mundo cinematográfico, el director Oliver Laxe demostró que Sirat no era un simple filme de tránsito. El coruñés logró llevar al espectador a otro nivel con un thriller "de supervivencia visual y sonoramente sobrecogedora" como la describió el crítico de cine de The New Yorker, Justin Chand.

Además, el filme logro posicionarse como la octava película española más taquillera de 2025, con 2,9 millones de euros recaudados y más de 1 millón de espectadores entre España y Francia.

La película, que ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, cuatro en los Premios de Cine Europeo y doce en los Guadí, además de convertirse en una de las nominadas a los premios Óscar (como Mejor Película Internacional, Fotografía, Música Original, Sonido y Casting), entre otros, además de haber sido elegida como mejor película del año por The New Yorker.

El largometraje, protagonizado por Sergi López y Bruno Núñez, sigue la búsqueda por las fiestas rave de los desiertos de Marruecos de un padre y su hijo en busca de su otra hija desaparecida.

Animal

En el ámbito del streaming, Animal resultó ser un 'boom' de la gigante roja. La producción logró posicionarse como la mejor serie española en toda la plataforma. La dirección a cargo de Alberto de Toro y Víctor García León y protagornizada por el compostelano Luis Zahera, apostó por un tono equilibrado, pero con un humor que apareció, aunque nunca fue superficial. Cada escena tuvo una carga de narrativa clara, mostrando las realidades de la Galicia profunda. La incomodidad de Antón no fue solamente graciosa, tambien fue humana.

Los escenarios elegidos para grabar con localizaciones tanto rurales como urbanas cercanas a Santiago crearon el contraste de sus progratonistas, con lugares como la finca de Donicio en Arzúa, el Pazo Dioño en Touro o Pontemaceira.

La serie muestra a un veterinario corto de dinero, Antón, que acepta entrar a trabajar en una tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros y mascotas mimadas.