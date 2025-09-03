Fecha de estreno
'La Agencia' llega a Telecinco con una crítica a 'El Hormiguero' y marcando distancias con 'Paquita Salas'
La serie es la adaptación de la francesa 'Call my Agent' y está protagonizada por Javier Ruiz y Manuela Velasco
Redacción Yotele
Telecinco ha presentado durante el día de hoy 'La Agencia', su nueva serie de comedia protagonizada por Javier Gutiérrez, que se estrenará el próximo miércoles a las 23:10 horas.
La ficción es una producción de Good Mood con Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos; Víctor Pedreira como coordinador del equipo de guion; y David Molina Encinas al frente del equipo de dirección, y ofrece un tono fresco, audaz y cargado de humor.
Con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo, la serie relata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de sus personajes en un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.
En cada uno de los trece capítulos que componen la serie aparecerá una estrella invitada que se interpretará a sí misma: Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Ernesto Sevilla y Silvia Abril, tal y como desveló en exclusiva YOTELE.
Diferencias con 'Paquita Salas' y crítica a 'El Hormiguero'
'La Agencia' es la adaptación francesa de 'Call my agent' y durante su presentación, Daniel Écija ha querido marcar distancias con 'Paquita Salas': "Nosotros hacemos un formato muy diferente y más largo. A diferencia de ella, tenemos más presupuesto, más medios y audiencias millonarias como las de Mediaset. A la cadena le tienes que dar el retorno en público y hablar de problemas que afectan a mucha gente. Hemos dispuesto de mucho dinero y tenemos que devolver un patio de butacas amplio y eso me condiciona. En 'Paquita Salas' se fueron a un tono totalmente diferente al nuestro".
Además, el productor se ha pronunciado del consumo lineal de las series en la actualidad, ya que pocas veces consiguen que los espectadores acudan a la cita semana tras semana: "Tenemos la parrilla de televisión más extraordinaria del mundo, que tenemos el access en el prime time. 'El hormiguero' ha desplazado a la ficción del prime time. Es muy difícil fidelizar con un pase a las 23:10".
