Equipo conocido
SkyShowtime anuncia 'El homenaje', su nuevo proyecto en España y última serie que grabó Eusebio Poncela antes de fallecer
El actor madrileño se despide de la ficción con un papel protagonista en este thriller familiar que llegará en 2026 a la plataforma
Carlos Merenciano
SkyShowtime ha anunciado 'El Homenaje', su nueva serie original en España, que se estrenará en 2026 y cuyo rodaje ya ha finalizado. El proyecto, de ocho episodios, supone además la última ficción rodada por Eusebio Poncela antes de su fallecimiento, lo que convierte a la producción en un título muy especial.
El thriller, escrito y dirigido por Sergio Cánovas, narra la historia de Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, que reúne a sus allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Lo que comienza como una velada aparentemente idílica acaba destapando décadas de secretos, traiciones y venganzas, hasta desvelar una verdad inesperada que cambiará para siempre la vida de los protagonistas.
El reparto de 'El Homenaje' está encabezado por figuras de primer nivel, con gran parte del elenco que ya participó en 'Matices'. Junto a Poncela, la serie cuenta con Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky —que además ejerce de productora ejecutiva—. A ellos se suman nombres como Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Georgina Amorós y Óscar de la Fuente.
La producción es fruto de la colaboración entre Secuoya Studios y Stellarmedia, junto a SkyShowtime y Prime Video. Kai Finke, Chief Content Officer de SkyShowtime, ha destacado que se trata de “una historia llena de intriga y suspense que estamos deseando estrenar el año que viene”. Por su parte, Sergio Cánovas ha celebrado poder repetir con el reparto de 'Matices' en “una nueva historia que sorprenderá al espectador”, mientras que Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios, ha subrayado que esta ficción reafirma su apuesta por “historias audaces y de alto impacto que conecten con el público”.
