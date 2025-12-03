'Stranger Things 5' se convierte en el mayor estreno televisivo en inglés de Netflix.

La quinta temporada de la aclamada serie 'Stranger Things' alcanzó 59,6 millones de visualizaciones desde su estreno el pasado 27 de noviembre, convirtiéndose en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de la plataforma Netflix.

El volumen 1 de la temporada final de la exitosa serie, protagonizada por Millie Bobby Brown, "se ubicó en el Top diez en los 93 países analizados y alcanzó el número uno en noventa de ellos", informó el coloso del entretenimiento este martes a través de su página TUDUM.

Las cinco temporadas de la serie estuvieron además en el Top diez de contenido más visto de la plataforma y en su conjunto, las cuatro primeras entregas acumulan 1.200 millones de visualizaciones combinadas desde su estreno, de acuerdo con los datos de Netflix.

"La cantidad de seguidores que ya han visto el volumen 1 es asombrosa; la respuesta ha sido mayor de lo que jamás hubiéramos imaginado. La serie ya tiene una década, y ver cómo la base de seguidores no solo perdura, sino que sigue creciendo, ha sido increíblemente gratificante para nosotros", agregaron por su parte los hermanos Duffer, creadores de la serie.

Esta cifra sitúa a 'Stranger Things' como el tercer mejor arranque de la historia de la plataforma, solo superada por las temporadas 2 y 3 de la surcoreana 'Squid Game' ('El juego del calamar'), según Variety.

Ambienta en la década de los años ochenta del pasado siglo, 'Stranger Things' sigue a un grupo de amigos adolescentes mientras descubren experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales del denominado 'Upside Down' (El Otro Lado).

Esta última temporada se ha dividido en varias partes: la primera, ya estrenada y con cuatro capítulos; la segunda, que se estrena el 25 de diciembre con tres episodios; y la parte final, que se podrá ver el último día del año.

La nueva temporada se traslada al otoño de 1987, cuando la localidad de Hawkins está marcada por la apertura de las denominadas nuevas "Grietas" interdimensionales, y la pandilla de héroes locales se une para encontrar y matar al antagonista "Vecna", mientras el Gobierno ha puesto al pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once (Millie B Brown), quien ha desaparecido.