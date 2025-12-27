Las series más esperadas de 2026

La pugna entre Netflix y Paramount por la compra de Warner es el movimiento que acapara la atención de la industria audiovisual. Quien se imponga en esa operación se hará con el control del catálogo de HBO, una marca en plena crisis corporativa pero todavía hegemónica en lo creativo. No es casualidad que muchas de sus series ya consolidadas figuren entre las más esperadas de 2026, confirmando que, más allá de los despachos, el poder de HBO sigue estando en la pantalla. Esta semana, en el blog, hacemos un repaso a las principales series que regresarán a la pequeña pantalla tras ausencias cada vez más prolongadas. En un tiempo no tan lejano, lo habitual era que los nuevos episodios llegaran año a año; hoy las esperas se alargan dos, tres o incluso cuatro temporadas, como si se tratara de grandes acontecimientos cinematográficos.

1) El caballero de los siete reinos (16 de enero, HBO Max): Desde que despedimos la segunda temporada de La casa del dragón en agosto de 2024, el universo de Juego de Tronos regresa a HBO por partida doble tras más de un año de ausencia. Para el primero de estos retornos no va a haber que esperar mucho, ya que este mes de enero de estrena el nuevo spin off de la saga nacida de la pluma de George R. R. Martin. Esta nueva serie no está protagonizada por ninguna de las grandes casas de Poniente. Bueno hay un personaje que sí tiene esta relación, pero decirlo es spoiler. El protagonista es Ser Duncan, que obtuvo su armadura de una forma no demasiado heroica y que aspira a hacerse un nombre en el mundo de la caballería. Seguido de su escudero Egg, tendremos una visión de los Siete Reinos desde un punto de vista difente al que estamos acostumbrados. Digamos que sus aventuras tienen más de Don Quijote y Sancho Panza. La tercera temporada de La casa del dragón llegará hacia el verano y en ella se promete asistir al enfrentamiento sin cuartel de las distintas facciones de la casa Targaryen. Esa gran guerra con los dragones desatados que no terminó de llegar. Las esperas entre una temporada y otra han agotado las esperanzas de algunos fans, pero todavía hay tiempo para ponerse al día.

2) Star Trek Starfleet Academy (15 de enero, SkyShowtime): El proyecto de hacer una serie de Star Trek centrada en la Academia de la Flota Estelar existe desde hace tantos años, que muchos reaccionaron con escepticismo cuando se anunció. Se trata de una idea que se ha ido reciclando desde los años 80 y siempre que se sentaban los ejecutivos de la Paramount para decidir cuál sería el nuevo título de la franquicia galáctica era uno de los primeros en ponerse sobre la mesa. Aunque luego era descartado por oros protectos. Parece que la cosa esta vez va en serio. Un reparto con adolescentes nos indica que la serie está enfocada a atraer a nuevos espectadores a este universo de ficción. La capitana de este grupo de cadetes estará interpretado por Holly Hunter, mientras que Robert Picardo repite como doctor holográfico, con el mismo personaje que interpretó en Star Trek Voyager. La serie estará ambientada en la misma línea temporal de Star Trek Discovery y aspira a recoger el relevo de Strange New Worlds, a la que ya le quedan dos temporadas para su final.

3) Industry (11 de enero, HBO Max): Después de Succession, una de las críticas más incisivas al capitalismo salvaje desde HBO. Como en la anterior serie de Star Trek, tenemos a un grupo de jovenes graduados que compiten por un puesto en un gran banco de inversión londinense. La serie, que arrancó con el reclamo de Lena Dunhan (Girls) como directora del primer episodio, ha ido ganando en número de seguidores temporada tras temporada haciéndose un hueco entre los títulos de ficción imprescindibles de la cadena. Los jóvenes protagonistas irán descubriendo cómo se las gastan en los altos círculos financieros. Drogas, egos y ambición sin límites son los ingredientes de esta serie, donde sus protagonistas aspiran a ser el relevo generacional de personajes como Gordon Gekko, aquel broker sin escrúpulos que inmortalizara Michael Douglas en Wall Street (1987). Sin embargo, estos mitos ya parece que no existen. El capitalismo es una máquina de desgaste que tritura a los más reemplazables y cerrar grandes acuerdos ya no es cuestión de éxito, sino de supervivencia.

4) The Boys (8 de abril, Amazon Prime): La sátira del género de superhéroes de Amazon Prime se despide por todo lo alto. La temporada final llega en primavera y no sabemos aún si tendremos nuevos spin offs que permitan seguir exprimiendo las gallinas de oro. La clave de esta temporada final es el personaje de Patriota (Antony Starr) desatado. La ultraviolencia que esta serie ha ido mostrando sin tapujos desde el principio es la evidencia de que esta temporada final correrá la sangre y que, sabiendo que este es el final del viaje, podemos contar con que en estos episodios caigan algunos de los personajes claves de la trama. La franquicia ha acabado un poco esclava de su éxito y no sabemos si eso va a suponer que en este final los creadores nos van a racanear personajes en la lista de bajas para reaprovecharlos en nuevos proyectos.

5) Euphoria (3 de abril, HBO Max): Seis años después, nos llega el final de Euphoria. Casi hemos tenido un margen de espera de seis años entre una temporada y otra, por lo que algunos de sus personajes difícilmente pueden seguir pasando como adolescentes, como también les ocurrió a los protagonista de Stranger Things. El motivo de estos retrasos entre esta temporada y la anterior se ha debido fundamentalmente a la popularidad de sus protagonistas, que tenían las agendas tan repletas que impedían cuadrar fechas para los rodajes. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacop Elordi son algunos de los actores a los que la serie lanzó al estrellato. La ficción creada por Sam Levinson explora la relaciones entre los adolescentes y sus excesos con las drogas y que desde su estreno se convirtió en un fenómeno y en una trama de terror para todos aquellos padres con hijos adolescentes.

6) Salvador (6 de febrero, Netflix): Salvador es una de las grandes apuestas españolas de Netflix para 2026 y también una de las más incómodas. Protagonizada por Luis Tosar y producida por el veterano Aitor Gabilondo, la serie parte de una premisa demoledora: un conductor de ambulancias descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi. A partir de ahí, el relato se adentra en los mecanismos de la radicalización juvenil, el fracaso de los vínculos familiares y la violencia que se infiltra en lo cotidiano sin previo aviso. Lejos del thriller convencional, Salvador aspira a ser un drama moral, áspero y muy pegado a la realidad. Una temática que ya vimos en El hijo zurdo, donde un personaje interpretado por María León se encontraba con la relación de su hijo con los grupos ultra.

7) Marshalls (1 de marzo, SkyShowtime): El universo Yellowstone sigue creciendo. Su creador Taylor Sheridan, uno de los más prolíficos de la casa, ya anunció que se marcha a NBC, la competencia. Pero todavía faltan unos tres años para que llegue el final de su contrato actual, en los que no va a bajar el pistón en ningún momento. Para este año, nos van a llegar dos títulos ambientados en el universo de Yellowstone. El primero de ellos se estrena en marzo, Marshalls. El protagonista es del hijo menor de los Dutton, Kayce (Luke Grimes), y estará centrada en su nuevo trabajo como agente de una unidad de élite del FBI, lejos de las intrigas del rancho familiar. Parece más un procedimental policiaco, en el que el personaje mostrará sus habilidades como exmarine y cowboy en un territorio donde los carteles de la droga funcionan como unidades paramilitares. Por primera vez, Sheridan no será el director y guionista de los episodios. No será el caso del otro estreno de la franquicia previsto para este año, The Maddisons, que contará con Michelle Pfeiffer y Kurt Rusell al frente del reparto. En ella, se explorará la vida en Montana desde un nuevo punto de vista, a donde va a vivir una familia desde Nueva York que se desmorona tras una tragedia inesperada.

8) The Pitt (8 de enero, HBO Max): Fue una de las grandes sorpresas de 2025 y la constatación de que las series médicas todavía siguen siendo tirón. En realidad es una secuela disimulada de la mítica Urgencias, aunque sus creadores no lo admitirán nunca. En la serie asistimos a un día en urgencias en tiempo real, donde cada episodio es una hora en la vida de los protagonistas y donde deben hacer frente a una situación límite tras otra. El gran reto está en si la fórmula seguirá aguantando para una nueva temporada, con la presión de que muchos espectadores regresarán esperando a que se repita el milagro de la primera. Un ejemplo de cómo la televisión puede convertir la rutina profesional en espectáculo y suspense sin recurrir a artificios narrativos.

Una imagen del rodaje de la serie "Matar a un oso" / INFORMACIÓN

9) Matar a un oso (Sin fecha, Movistar Plus): Matar a un oso es la nueva serie de los hermanos Cabezudo y, como ya ocurría en Crematorio o Nos vemos en la otra vida, vuelve a situar la ficción española en un terreno incómodo y profundamente revelador. A partir de la investigación sobre la muerte de un oso durante la pandemia, la serie construye un relato que va mucho más allá del suceso: habla de burocracia, de relato mediático y de un país paralizado, atrapado entre el miedo y la desinformación. Lejos del sensacionalismo, Matar a un oso utiliza un caso real para explorar cómo se construyen las verdades oficiales y cómo la memoria reciente sigue siendo un territorio en disputa.