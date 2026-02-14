'Los Serrano'
Fran Perea confiesa que se está moviendo para el regreso de ‘Los Serrano’ después del éxito de ‘Aída y vuelta’
El actor abre la puerta a una posible vuelta de la mítica comedia de Telecinco dos décadas después de su final: “vamos a trabajarlo”, reconoce entre risas y nostalgia
Kevin Rodríguez
Fran Perea visitaba ‘Directo al grano’ para presentar su nuevo disco 'El hombre invisible' y terminó desatando la locura entre los fans al hablar de un posible regreso de 'Los Serrano' tras ver el impacto que ha tenido el reencuentro cinematográfico de 'Aída'.
El protagonista de Marcos Serrano repasó cómo vivió su salto a la fama con la serie y confesó que, al terminar la ficción, lo necesitó todo: “Estoy agradecido a la vida por haberme dado esa oportunidad. Evidentemente hubo una época en la que la canción estaba hasta en la sopa y cuando terminé Los Serrano me fui, necesitaba espacio, todo ese ruido me desconcentraba pero luego el tiempo coloca las cosas en su sitio y mucho orgullo”.
Al ser preguntado por si había posibilidades reales de retomar 'Los Serrano', Perea no dudó en insinuar que algo se está cociendo: primero recordó que juntos sacaron un proyecto musical por el 20º aniversario y que existe una pieza especial en YouTube con toda la “familia”. Después subrayó con humor y ambición: “Bueno yo estoy moviendo cosas”.
La charla incluso derivó en ideas sobre el formato: cuando se le sugirió una película, Fran respondió con guiños al fenómeno actual de Aída: “Fíjate lo bien que está yendo lo de Aída”, y añadió que estos personajes son parte de la cultura popular de un tiempo en que “las series se consumían en familia”. Su conclusión fue clara: “yo creo que haremos algo, vamos a trabajarlo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- Augas de Galicia sanciona al Concello de Santiago con 300.000 euros tras mediciones en el río Sar
- El bar a 20 minutos de Santiago donde Netflix rodó una de sus series más vistas: 'Fue una experiencia flipante
- El aeropuerto de Santiago pierde uno de cada tres pasajeros con respecto al año pasado
- Santiago vive un fin de semana para no quedarse en casa: conciertos, Carnaval, San Valentín y mucho más
- La Deputación da Coruña licita por 1,12 millones la adquisición de un inmueble para su sede en Santiago
- Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales