Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': "Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre"

Sam Heughan y Caitriona Balfe llevan 12 años dando vida a Jaime y Claire, los protagonistas de 'Outlander'. Ambos se despedirán pronto de ellos, ya que Movistar Plus+ estrena este sábado 7 de marzo la octava y última temporada de la serie, de la que se han rodado varios finales para evitar filtraciones. Así que como confiesan los propios actores, ni ellos mismos saben a ciencia cierta cómo acabarán sus personajes.

-¿Qué pueden esperar los fans de esta última temporada?

Caitriona Balfe: Creo que pueden esperar que Jamie y Claire se enfrenten a muchos terrenos inexplorados e inestables, que regresen varios personajes conocidos y, sobre todo, mucha acción.

Sam Heughan: Sí, hay muchas tramas que estaban abiertas y ahora las estamos cerrando. Empezamos donde terminó la temporada 7, cuando descubrimos que Faith quizá sobrevivió. Hay mucho que Jamie y Claire tienen que comprender. Además, Jamie descubre a través de un libro que podría morir en el futuro. Así que hay muchas cosas que ambos deben asimilar.

Caitriona: Y afrontar.

-¿Cómo sienten que el final de la serie y esta última temporada reflejan toda la trayectoria de 'Outlander' y su experiencia en ella?

Caitriona: Bueno, no estamos cien por cien seguros de cómo termina la serie exactamente, así que aún no lo sabemos del todo. Pero lo que hemos rodado esta temporada retoma muchas tramas que comenzaron en las primeras entregas. En ese sentido, mantiene el hilo de 'Outlander' tal y como la conocemos. Es la primera temporada que no sigue directamente un libro, porque Diana [Gabaldon, la autora de las novelas en las que se basa la serie] continúa escribiendo más allá de la serie. Así que Matt [Matthew B. Roberts, creador de la serie y productor ejecutivo] tuvo que crear nuevas historias, lo cual es una gran responsabilidad y debió de ser un trabajo muy complicado. Pero creo que se siente como una continuación natural del 'Outlander' que todos conocemos.

-En el futuro, cuando sus nietos les pregunten qué fue 'Outlander', ¿qué les dirán?

Sam: Les diré que fue una serie que marcó una parte enorme de nuestras vidas, que impulsó nuestras carreras y nos brindó muchas amistades y aventuras increíbles. Y ojalá…

Caitriona: …no tengamos que explicarles qué es una televisión.

Sam: (Ríe) Eso espero. Y quizá les pregunte si ya tienen edad suficiente para verla. Y tal vez la disfruten. Quizá siga siendo una serie que las próximas generaciones puedan disfrutar.

Sam Heughan y Caitriona Balfe, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

-¿Están contentos con la forma en que termina la serie y sus personajes? ¿Creen que el público llorará con el final?

Caitriona: Creo que el público siempre va a llorar con 'Outlander'. Eso lo hacemos muy bien. Estos personajes aman con tal profundidad y luchan tan intensamente que las emociones siempre están a flor de piel al seguir sus trayectorias. En cuanto al final, no sabemos exactamente cómo concluye, pero se siente dentro del ADN de 'Outlander'. Hemos puesto el corazón y el alma en ello. Si los fans pueden sentir eso y responder a ello, yo estaré feliz.

-La serie ha ocupado una gran parte de sus vidas. ¿Cómo ha evolucionado su relación profesional y su amistad a lo largo de los años? ¿Y cómo se sienten al saber que ya no se verán tanto?

Sam: Creo que ambos llegamos a la serie quizá algo ingenuos, con muchas ganas de aprender y meternos de lleno en ella. Ha sido increíble recorrer este camino juntos y apoyarnos mutuamente. Siempre nos hemos respaldado y ha sido un viaje asombroso. Hemos crecido durante la serie, ganado experiencia y ha sido muy bonito tenernos siempre el uno al otro… Hubo momentos en los que nuestras tramas no coincidían y no trabajábamos juntos, pero siempre era bonito reencontrarnos. Nos hemos reído muchísimo, hemos pasado momentos geniales. Ahora es igual de gratificante sentarse y reflexionar sobre algo que casi parece un sueño. Estoy muy agradecido de haber compartido este tiempo con Caitriona.

Caitriona: Sí. Y creo que, como trabajábamos juntos todo el tiempo, había algo que… no es que lo dieras por sentado, pero siempre sabías que ibas a ver a la otra persona. Ahora nuestra amistad ha evolucionado: tenemos que hacer el esfuerzo de vernos, y lo hacemos. En los últimos seis u ocho meses ha sido muy bonito reencontrarnos como dos personas que han compartido un vínculo y una experiencia únicos. Me encanta ver a Sam hacer todas estas cosas increíbles que está logrando en su vida y todo lo que está haciendo incluso más allá de la interpretación. Fui a verle en 'Macbeth' y fue increíble. Estoy muy orgullosa de él como amigo. Ha sido increíble recorrer este camino juntos.

Sam Heughan y Caitriona Balfe, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

-Después de tantos años, ¿qué echarán más de menos de trabajar en 'Outlander'?

Sam: Cuando recuerdas todos los buenos momentos, siempre se trata de las otras personas, del reparto y del equipo técnico. Formamos grandes amistades, obviamente entre los actores, pero también con el equipo que estuvo con nosotros, algunos desde el mismo principio, y todos se volvieron muy cercanos. Teníamos nuestro propio equipo, nuestro personal más directo con el que trabajábamos, pero incluso a la gente que solo veías una vez al día o una vez cada cierto tiempo, los reconocías igual. Creo que era una auténtica comunidad, una verdadera familia. Ahora que ha pasado el tiempo y hemos seguido adelante, incluso al pasar por delante de los estudios si sabes que el equipo está allí rodando algo te sientes extraño por no estar también. Es bonito llevar eso contigo y saber que esas grandes amistades que hiciste estarán ahí por mucho tiempo.

-Jamie ha desafiado a la muerte muchas veces. ¿Por qué esta vez se toma tan en serio lo que lee en el libro de Frank?

Sam: Mi personaje es como un gato con siete vidas. Ha afrontado la muerte muchas veces, pero ahora sabe qué dejaría atrás si ocurriera. Ya perdió a Claire una vez y ahora tiene mucho más que perder: su familia entera. Nunca ha tenido miedo a la muerte en sí, sino a dejar a Claire. Y que la información venga de Frank también le toca una fibra sensible, algo que quizá nunca terminó de resolver respecto a su relación con Claire. Así que creo que sí, hay varias razones por las que probablemente se toma esto más en serio. O sea, se ha tomado todas estas cosas en serio, pero sin duda es un punto clave de la trama para toda esta temporada.

Caitriona: ¿Alguna vez tuvo antes una fecha exacta?

Sam: Tuvimos lo del incendio…

Caitriona: Pero no había fecha.

Sam: Exacto. Aquí sí hay una cuenta atrás clara, y eso hace que lo sienta mucho más inmediato.

Sophie Skelton, Richard Rankin, Caitriona Balfe y Sam Heughan, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

-Después de más de 10 años interpretando a estos personajes, ¿qué rasgo de Jamie o Claire les ha influido en su vida?

Caitriona: Me gustaría pensar que la determinación de Claire se me ha pegado un poco.

Sam: Creo que ha sido así. Espero que también se me haya pegado algo de esa determinación de Claire. En cuanto a Jamie, no lo sé. Creo que siempre tienes que encontrar las cualidades de ellos en ti mismo, y viceversa. Y creo que ambos tenemos cualidades de nuestros personajes de diversas formas, solo que quizás no de una manera tan extrema. Jamie es un hombre de extremos: ama con intensidad, es extremadamente fuerte, pero todo nace del amor. Me gustaría quedarme con eso, con usar el amor como motor para hacer grandes cosas.

Jamie y Claire, en familia, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

-Después de todo este tiempo, ¿se despiden de Jamie y Claire con alivio, tristeza o gratitud?

Caitriona: Gratitud, sin duda. Interpretar a estos personajes nos ha cambiado la vida y nos ha dado muchísimo. Ha sido un viaje muy especial.

Sam: Es imposible no estar agradecido por lo que estos personajes nos han dado. Obviamente son una creación de Diana Gabaldon, pero nosotros los hicimos nuestros y forman parte de nosotros. Siempre nos acompañarán. Ha sido un viaje increíble. Supongo que, como actor, tienes que aceptar a cada personaje que interpretas, así que estos estarán con nosotros para siempre.