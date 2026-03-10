'Casados a primera vista' lidera con máximo de temporada mientras 'DecoMasters' sigue bajando hasta mínimo

La noche del lunes volvió a ser para 'Casados a primera vista'. El programa de Telecinco lideró el prime time con un 15,3% de cuota de pantalla y 942.000 espectadores de media, marcando además su mejor dato de la temporada.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' fue la opción más vista del día. La visita de Juanma Moreno al espacio de Antena 3 reunió a 1.950.000 espectadores y firmó un 15,3% de share. En La 1, 'La Revuelta' comenzó la semana con un 10,3% de cuota y 1.334.000 espectadores, mientras que 'First Dates', en Telecinco, anotó un 9,4% y 1.193.000 espectadores.

En la competencia del prime time, 'En tierra lejana' mantuvo el tipo en Antena 3 con un 11,7% de share y 853.000 espectadores. En La 1, 'DecoMasters' se quedó con un 7% de cuota y 460.000 espectadores, firmando su dato más bajo hasta el momento.

La noche también dejó el regreso de 'Fuera de cobertura' en Cuatro, que firmó un 6,2% de share y 547.000 espectadores. Por su parte, la película 'Torrente 3: El protector' en laSexta reunió a 393.000 espectadores y un 5,3% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.334.000 (10,3%)

DecoMasters: 460.000 (7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.950.000 (15,3%)

En tierra lejana: 853.000 (11,7%)

Telecinco

First dates: 1.193.000 (9,4%)

Casados a primera vista: 942.000 (15,3%)

laSexta

El intermedio: 961.000 (7,5%)

El taquillazo “Torrente 3. El protector”: 393.000 (5,3%)

Cuatro

First dates: 620.000 (5%)

Horizonte: 842.000 (6,6%)

Fuera de cobertura: 547.000 (6,2%)

La 2

Cifras y letras: 576.000 (4,6%)

Cifras y letras: 754.000 (5,7%)

Cine clásico “¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?”: 535.000 (5,5%)

LATE NIGHT

La 1

DecoMasters: 148.000 (7,2%)

Antena 3

En tierra lejana: 227.000 (7,5%)

laSexta

Cine “Toc toc (2017)”: 126.000 (4,6%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 200.000 (4,4%)

Focus: 122.000 (4%)

El desmarque. Madrugada: 69.000 (3,5%)

La 2

Cine “Hunter Killer”: 74.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 840.000 (9,8%)

Valle Salvaje: 809.000 (10,6%)

La Promesa: 929.000 (11,7%)

Malas lenguas: 935.000 (10,3%)

Aquí la Tierra: 1.262.000 (12%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.343.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 845.000 (10,6%)

Pasapalabra: 1.968.000 (19,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 656.000 (7,9%)

El diario de Jorge: 724.000 (9%)

¡Allá tú!: 935.000 (9,4%)

laSexta

Zapeando: 475.000 (5,4%)

Más vale tarde: 495.000 (6,3%)

laSexta clave: 647.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 629.000 (7,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 581.000 (7,2%)

La 2

Saber y ganar: 589.000 (6,2%)

Grandes documentales: 340.000 (4,1%)

Malas lenguas: 608.000 (7,8%)

Sukha: 178.000 (1,9%)

Limpia y ordena: 188.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 416.000 (20%)

Mañaneros 360: 587.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 1.032.000 (12%)

Antena 3

Espejo público: 343.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 934.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.644.000 (21%)

Telecinco

La mirada crítica: 191.000 (10,3%)

El programa de AR: 363.000 (14,4%)

Vamos a ver: 430.000 (10,4%)

El precio justo: 718.000 (9,5%)

laSexta

Aruser@s: 296.000 (12,7%)

Al rojo vivo: 382.000 (9,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 18.000 (1,3%)

Alerta cobra: 42.000 (2,1%)

Alerta cobra: 68.000 (2,9%)

En boca de todos: 273.000 (7,8%)

La 2

Hijas del sol: 15.000 (0,8%)

Un país para leerlo: 10.000 (0,5%)

Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)

La aventura del saber: 14.000 (0,6%)

Baserri gourmet: 41.000 (1,5%)

El western de La 2 “Compañeros mortales”: 106.000 (2,9%)

El cazador: 239.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.343.000 (24,1%)

Telediario 1: 1.573.000 (16,2%)

laSexta Noticias 14h: 941.000 (10,7%)

Informativos Telecinco 15h: 919.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 509.000 (6,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.580.000 (21%)

Telediario 2: 1.611.000 (13,3%)

laSexta Noticias 20h: 825.000 (8,4%)

Informativos Telecinco 21h: 927.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 2: 582.000 (6%)

Matinal

Telediario matinal: 137.000 (16,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 128.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 107.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,8%), Cuatro (6%), La 2 (4,2%).

Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,2%).