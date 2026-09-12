"El cabo del miedo" en la era de la posverdad

Tras dos adaptaciones cinematográficas a sus espaldas en 1962 y en 1991, era inevitable que el espectador se hiciera la pregunta de si era necesaria una nueva serie de televisión de "El cabo del miedo". Apple TV+ ya ha venido utilizando esta fórmula al actualizar películas de los 80 o los 90, por ejemplo con títulos como "Presunto inocente", "La costa de los mosquitos" o este mismo año "El señor de las moscas". Versiones en las que no se trata tanto de estirar el chicle como de presentar nuevos enfoques para contar aquellas historias. La nueva versión de "El cabo del miedo" cuenta con la producción de Martin Scorsese y Steven Spielberg, los dos nombres detrás del remake que ya tuvo esta historia en los 90 y que ahora buscan darle una nueva lectura. La presencia de ambos en la producción es una forma de legitimar esta versión. Javier Bardem, que habitualmente se sale cuando le toca encarnar a personajes turbios y oscuros, es el responsable de dar vida a esta vez a Max Cady, un villano que en las anteriores entregas estuvo interpretado por estrellas de la talla de Robert Mitchum y Robert De Niro.

La historia parte de la misma base que las anteriores versiones, por lo que en este sentido apenas hay mucho spoiler en su planteamiento. Un recluso que busca vengarse del abogado que le defendió en el juicio. Las sorpresas están en ver cómo han ido modificando la historia y los guiños a las otras películas. En esta ocasión, la libertad de Max no viene porque haya cumplido la condena, sino porque otra persona ha confesado el crimen que le metió entre rejas. Otro de los cambios es que el personaje del abogado se convierte en una mujer, encarnada por Amy Adams. La cosa se complica un poco más porque la letrada se ha casado con el fiscal del caso (Patrick Wilson) y además hay sospechas de que la hija que tuvo antes de ese matrimonio pueda ser del propio Cady. La letrada pactó en su día una conformidad con el acusador que luego sería su marido, por lo que el conflicto de intereses resulta más que evidente. El hallazgo de un nuevo culpable convierte ese acuerdo en papel mojado y el recluso sale a la calle con ansias de venganza. Pero su amenaza es mucho más sutil, ya que se presenta ante la sociedad como una víctima que fue encarcelada de manera injusta.

La mano del nuevo showrunner de la serie, Nick Antosca, se deja notar. El guionista y productor ya fue responsable hace una década de "Channel Zero", una serie que fue considerada una versión terrorífica de "Black Mirror". Ahora vuelve a adentrarse en el lado perverso de las nuevas tecnologías. El nuevo Max Cady ya no se limita al acoso presencial a sus víctimas mientras dice aquello de "¿abogado?". Las nuevas tecnologías se han convertido en sus aliadas, de manera que burla los sistemas de seguridad de los Bowden, tiene drones para controlar sus movimientos y sabe cómo manipular las cámaras para que reflejen lo que le interesa. Incluso a través de las redes sociales o de los videojuegos online puede tener acceso a los hijos del matrimonio. Ahora no está solo, ni centra su venganza en una sola persona. Cuenta con aliados y su objetivo es toda la familia.

En todo momento, Max está ahí para recordar a sus víctimas los pecados de su pasado. Ella trabaja en una asociación de derechos humanos que defiende a personas encarceladas injustamente, por lo que el hecho de que Max colabore con ellos se convierte en una humillación pública para la letrada que lo defendió. Para más inri, Max se muda a vivir a la casa de enfrente. Su venganza consiste en destruir sus vidas.

Si en la versión noventera de "El cabo del miedo" contaban con cameos de Robert Mitchum y de Gregory Peck, los protagonistas de la primera película, las apariciones de actores del pasado se mantienen. Juliette Lewis, actriz que despuntó precisamente por su papel de lolita en la cinta de Scorsese, vuelve aquí encarnando a la hermana de Cady, reforzando la idea de que el mal parece ser algo intrínseco en esa familia.

La serie mantiene los guiños, ya que el Bardem de Cady luce en las manos tatuajes de las palabras "lost" (perdido) y "past" (pasado), que recuerdan mucho a los que tenía otro villano mítico interpretado por Mitchum, el clérigo psicokiller de "La noche del cazador" (1955). Bardem compone un Max Cady que puede estar más cerca del de Mitchum que del de De Niro. Scorsese convirtió al Cady de De Niro en una especie de ángel vengador que venía a purgar los pecados de los Bowden. En la versión de Apple, no hay un trasfondo religioso. El expresidiario busca la venganza, mientras la familia acosada se ve impotente para hacer entender a la sociedad la clase de monstruo al que todos consideran una víctima. El nuevo Max Cady ha encontrado toda una zona de confort en el mundo de la posverdad, donde sabe manejar los resortes para que el mundo crea su relato.

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La nueva versión de "El cabo del miedo" está concebida como una miniserie, por lo que en principio no tendría que tener nuevas temporadas. Pero el desenlace deja suficientes cabos sueltos como para que los guionistas pudieran retomar su historia si quisieran. Max Cady no necesita vivir en la casa de enfrente para volver a hacer la vida imposible a los Bowden.

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