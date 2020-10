A Aula da Natureza de Ames propón rutas guiadas de identificación e recollida de cogomelos

Ames. Paseos de Cogomelos” é o título da actividade proposta pola Aula da Natureza á cidadanía de Ames para este outono. Trátase de dúas saídas guiadas no mes de outubro e dúas máis no mes de novembro que levarán ás/aos participantes a identificar e recoller cogomelos polas fragas, piñeirais, prados e carballeiras de distintas parroquias de Ames.

A primeira saída realizarase o sábado 17 de outubro e terá como destino os piñeirais e carballeiras de Ortoño. O sábado 31 do mesmo mes, serán os bosques mixtos de Oca e Lens quen acollan os participantes na ruta-paseo dos cogomelos. No mes de novembro, o día 14 a proposta achegarase aos prados e montes de Biduído e o sábado 28 do mesmo mes percorrerá os camiños de Ameixenda.

En todos os casos, sairase ás 9:45 da Casa da Cultura do Milladoiro e ás 10 da praza do Concello de Bertamiráns. A saída durará ata as 14:00, hora na que os participantes se congregarán na praza do Concello.

As inscricións recolleranse no correo electrónico auladanatureza@concellodeames.gal ata as 14:00 horas do xoves anterior a cada unha das actividades. Unha vez que a persoa se anote, no caso de non poder asistir á actividade, deberá comunicalo a Aula da Natureza como mínimo con 24 horas de antelación. De non facelo así perderá a prioridade para outras ocasións. Hai 20 prazas dispoñibles para cada unha das saídas das que terán preferencia as persoas empadroadas en Ames.