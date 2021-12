A empresa SOL encargase xa da recollida do lixo en O Pino

O Pino. A empresa Servicios, Obras y Limpiezas (SOL) é a encargada da recollida do lixo no concello de O Pino desde o pasado 1 de decembro, A firma empezou co servizo tralo acordo adoptado pola Corporación no último pleno, adxudicándolle o servizo a esta empresa de Cerceda, e rematando o proceso de licitación que comezou o pasado verán.

O pleno ratificou o acordo cos 6 votos a favor do equipo de goberno (PP), despois de que tanto PSdeG como BNG decidisen abandonar o salón de sesión tras votar en contra da urxencia do pleno.

O alcalde considerou “moi grave e irresponsable” a actitude da oposición “por ausentarse” do salón de plenos e non participar no debate “dun tema tan urxente como é o de cambiar a adxudicación da recollida do lixo” no municipio. As queixas polo mal funcionamento deste servizo foron constantes nos últimos anos.

Pola súa banda, os grupos da oposición criticaron que este pleno se convocase por urxencia “o luns ás tres da tarde”, sen darlle tempo a estudar a documentación.

Taboada xustificou a urxencia da convocatoria para que o pleno puidese ratificar o acordo tanto da mesa de contratación como da xunta local de goberno. arca