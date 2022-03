A filloa de Lestedo e o galo de curral de Vila de Cruces irmándanse

Boqueixón. O Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago acolleu este venres unha masterclass con filloas de Lestedo, cociñeiro do Grupo Nove e propietario do restaurante O Balado (Boqueixón), un dos catro de Galicia recoñecidos cunha Estrela Verde. Unha iniciativa organizada pola Asociación Cultural da Filloa e o GDR Terras de Compostela para amosar aos futuros cociñeiros e cociñeiras as posibilidades culinarias da filloa.

Así, Roberto Filgueira elaborou un menú coa filloa como fío condutor e no que destacou especialmente a súa conxunción con outro produto da contorna de recoñecido prestixio, como é o galo de curral de Vila de Cruces. Previamente, Filgueira propuxera outras maridaxes con foie, queixo azul e lubina. Porén, o prato máis prezado polo alumnado do ciclo medio e superior de Cociña foi a maridaxe da filloa e o galo.

Con esta iniciativa remataron as actividades promocionais da filloa de Lestedo, que celebrará a súa gran festa este domingo 6 de marzo. Ás 10.00 horas acenderase a máquina filloeira e ás 11.00 horas o local social de Lestedo acollerá a inauguración da mostra fotográfica 39 anos filloando, organizada pola asociación de veciños da localidade de Boqueixón.