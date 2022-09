A Real Academia Galega bota luz dende Eirapedriña ó significado dos topónimos

A Real Academia Galega inicia unha nova tempada da serie de micropezas audiovisuais O Seminario de Onomástica responde, na que os especialistas en nomes propios do citado seminario divulgan o valor da toponimia como patrimonio inmaterial e afondan no significado, na historia e nas curiosidades que rodean algunhas denominacións de concellos, aldeas e lugares de Galicia. E a primeira entrega, dedicada a Eirapedriña, Ames, xa pode verse en academia.gal, na canle de Youtube da RAG e no portal Toponimia de Galicia.

A tempada que comeza do Seminario de Onomástica responde ten como novidade a gravación dalgúns episodios no propio territorio. Ramón Lorenzo é un dos protagonistas de excepción, e o académico de número convida a percorrer a xeografía da súa infancia e dá a coñecer a súa casa natal de Eirapedriña, parroquia de Bugallido, un nome “moi vello” que alude a un terreo inzado de pedra onde acostumaban mallar os cereais para separar o gran.

Outros dos lugares que visitará a serie este ano son A Cebola e O Allo, no concello de Zas, da man do académico correspondente Xosé María Lema; ou A Coruña, co académico electo Gonzalo Navaza. Nos vídeos xa publicados, os membros do Seminario de Onomástica achegan ao público o significado de lugares como Viana do Bolo, Portomarín ou Córgomo, lugar do Concello de Vilamartín de Valdeorras que este ano se converteu no epicentro da lingua galega por ser o lugar de nacemento de Florencio Delgado Gurriarán, autor homenaxeado en 2022 co Día das Letras Galegas.

O resto das pezas, ata un total de vinte que se han publicar ao longo do ano, serán conducidas polos académicos de número Antón Santamarina, Ana Boullón, Ramón Lorenzo e Gonzalo Navaza; os académicos correspondentes Xosé María Lema e Luz Méndez; e o coordinador técnico do Seminario de Onomástica, Vicente Feijoo. Os especialistas achegarán as hipóteses que se formularon para o topónimo A Coruña, cal é a relación que manteñen os lugares do Allo e da Cebola no concello de Zas; como influíu o Camiño de Santiago na denominación de Paradela ou por que Ribeira téndese escribir con “b”, entre outras.