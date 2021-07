A unidade de doazón de sangue estará esta semana en Bertamiráns

Ames. A unidade móbil situarase na avenida da Maía, diante da praza. O horario será hoxe tarde, de 15.30 a 21.00 horas. Mañá día 9 colocarase no mesmo lugar en horario de mañá, de 09.30 a 14.30 horas. Na situación actual, na que necesariamente se deben gardar certas prevencións sociais encamiñadas a preservar a saúde de todos, trabállase con cita previa para regular a afluencia de doadores, evitando esperas. A cita previa e os requisitos necesarios pódense solicitar e consultar chamando ao número de teléfono 900 100 828. Esta campaña ponse en marcha co obxectivo de recadar as 10.000 doazóns de sangue que precisan os hospitais galegos de forma mensual, xa que de maneira diaria se empregan preto dunhas 500, ben sexa para intervencións, anemias, hemorraxias, cancro, leucemia ou transplantes de órganos. p.B