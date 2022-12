A urbanización Peregrina renovará a capa de rodaxe

Ames. O tripartito amesán aprobou en xunta de goberno local a adxudicación das obras de asfaltado da urbanización Peregrina, ao norte do núcleo urbano de Bertamiráns. Os traballos, incluídos dentro do Plan Ames Progresa 2021-2023, foron adxudicados á empresa Eulogio Viñal Obras y Construcciones por 68.487,31 euros (con IVE). Ditas actuacións teñen como obxectivo reparar as rúas Bosque e Acacias, e está previsto que nas vindeiras semanas, cando a climatoloxía o permita, se executen os traballos de asfaltado. En ambas rúas será executada unha nova capa de rodaxe, aplicando unha mestura de asfalto en quente ao longo de ambos treitos. No caso da rúa Bosque, empregarase o mesmo tratamento sobre os treitos de formigón xa existentes, e colocarase unha canle con reixa no acceso leste á vía. As actuacións completaranse co pintado da sinalización horizontal, e chegan tras adxudicarse a mellora das rúas en Aldea Nova. M.M.